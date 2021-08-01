Tử vong sau một thời gian dài đấu tranh với bệnh tật, người đàn ông này được cho là đã chết vì một di chứng khủng khiếp được gây ra từ tận... 35 năm trước bởi vú nuôi của mình.

Fox News đưa tin, một người phụ nữ 59 tuổi có tên là Terry McKirchy đã bị bắt vì giết người cấp độ 1. Được biết, nguyên nhân bà Terry bị bắt giữ là do đã gây ra thương tật vĩnh viễn cho một người đàn ông vừa mới qua đời vào năm 2019. Trước đó, vào năm 2019, tại bang Florida, Hoa Kỳ, anh Benjamin Dowling đã qua đời khi 35 tuổi. Nguyên nhân tử vong của anh được các chuyên gia y tế địa phương cho biết là do nhiều năm trải qua sự đau đớn tột cùng về thể chất lẫn tinh thần.

Bà Terry McKirchy bị bắt vì giết người cấp độ một - Ảnh: Fox News Lý giải cho căn bệnh suốt 35 năm qua của Benjamin, tất cả đều bắt nguồn từ một sự việc kinh khủng xảy ra khi anh mới chỉ 5 tháng tuổi. Theo đó, vào 35 năm trước, khi bà Terry nhận trông Benjamin, bà đã lay và rung lắc khi đang bế cậu, các hành động này đối với một đứa trẻ còn nhỏ như vậy là quá mạnh nên đã khiến Benjamin bị tổn thương não vĩnh viễn. Lúc sự việc diễn ra là năm 984, vì sợ bị truy tố trách nhiệm hình sự, bà Terry đã nói dối bố mẹ của Benjamin rằng con của họ đã bị ngã từ trên ghế xuống, Ngay sau đó, Benjamin lập tức được đưa đi cấp cứu và được chẩn đoán mắc hội chứng run ở trẻ sơ sinh. Hội chứng này khiến người mắc không thể giữ thăng bằng được và phải sống nhờ việc truyền chất dinh dưỡng vào cơ thể thông qua một chiếc ống đến hết đời.

'Cú ngã' đã khiến Benjamin trở nên vô hồn - Ảnh minh họa: Internet Vào thời điểm Benjamin bị thương, bà Rae - mẹ của nạn nhân đã tiết lộ trạng thái của cậu bé vô cùng kinh khủng, bàn tay của cậu nắm chặt và làn da chuyển sang màu xanh lè. Phụ huynh của Benjamin đều đau đớn cho hay đứa con trai bé bỏng của họ mới chỉ 5 tháng tuổi nhưng đã trở thành "đứa trẻ hoàn toàn vô hồn" sau "một cú ngã" . Vì những gì đã gây ra, bà Terry đã phải tham gia cải tạo mỗi tuần. Tuy vậy, sau cái chết mới đây của Benjamin, bà Terry đã chính thức bị bồi thẩm đoàn Quận Broward truy tố tội giết người cấp độ 1 và tạm giam tại nhà tù ở Sugar Land, Texas. Benjamin đã qua đời vì chống chọi với bệnh tật trong suốt 35 năm qua - Ảnh: Fox News Các công tố viên tuyên bố trong phiên tòa: "Khoảng thời gian giữa vết thương và cái chết của nạn nhân đã được các chuyên gia pháp y tiến hành khám nghiệm xem xét và phán quyết rằng cái chết trực tiếp đến từ vết thương năm 1984. Vụ án này đã được trình bày trước bồi thẩm đoàn, họ xác định rằng đây là một vụ giết người." Ông David Weinstein, một luật sư bào chữa ở Miami và là cựu công tố viên không liên quan đến vụ án, cho biết với sự việc đã xảy ra cách đây tận 35 năm, sẽ rất khó để kết tội bà Terry. Ông cho rằng các bằng chứng y tế và nhân chứng không đủ mạnh cũng sẽ khiến vụ án này dễ rơi vào bế tắc. Ông nói thêm: "Vẫn còn nhiều câu hỏi cần được giải đáp".

Cái chết kinh hoàng của người phụ nữ tại buổi họp lớp và trò đùa vô nhân tính đến 'lạnh người' của hội bạn học Khi chứng kiến người phụ nữ qua đời một cách bất ngờ ngay trước mặt, những người được cho là bạn học của cô ấy chỉ dửng dưng đứng nhìn, thậm chí lấy cơ thể của cô ra làm trò đùa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gay-tham-kich-kinh-hoang-cho-mot-dua-tre-moi-5-thang-tuoi-35-nam-sau-nguoi-phu-nu-nay-bi-bat-giu-vi-ly-do-kho-tin-415277.html