Sốc: Cô gái 23 tuổi sinh 21 đứa con cho người chồng đại gia đã có 9 con riêng, tương lai mong muốn tăng chỉ số lên 105

Thế giới 30/07/2021 18:48

Tuy đã sinh 21 đứa con cho chồng, nhưng thật ra cô gái này lại muốn có tới 105 đứa con cho "vui nhà vui cửa".

Vốn mơ nước về một gia đình lớn với đàn con đông, cô gái 24 tuổi này sau khi cưới vị đại gia hơn mình 33 tuổi đã dùng phương pháp mang thai hộ và thụ tinh nhân tạo để sinh thêm 21 đứa con chỉ trong vòng 1 năm.

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Ông Galip, cô Kristina và những đứa con của mình - Ảnh: Daily Star

Theo tờ Daily Star, cô Kristina Ozturk, 24 tuổi hiện là vợ hợp pháp của vị đại gia người Thổ Nhĩ Kỳ Galip Ozturk, cả 2 vừa đón chào 21 đứa con chung bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo và mang thai hộ. Ngoài ra, ông Galip đã có 9 người con với người vợ cũ và cô Kristina cũng đã có một đứa con 6 tuổi trước khi kết hôn với ông Galip. Vì vậy, hiện tại gia đình ông đang có số lượng con đông kỷ lục.

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Tuy cách nhau 33 tuổi, đôi vợ chồng rất hạnh phúc mà không bị ai dị nghị - Ảnh: Daily Star

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Forbes năm 2020, ông Galip cho biết: "Đúng vậy, tôi có 9 người con riêng nhưng chúng đều sinh sống và làm việc ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong số đó, người nhỏ nhất 12 tuổi còn người lớn nhất đã 34 tuổi. Ngay cả cậu con trai 12 tuổi của tôi cũng thích đi làm, đi bán rau và trứng. Các con trai và con gái của tôi giúp tôi quản lý các công ty.

Theo thời gian, chúng càng ngày càng hoàn thành tốt hơn công việc của mình. Một số người kinh doanh du lịch, một số khác làm việc trong lĩnh vực tài chính, tất cả đều làm việc".

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Cô Kristina từng chia sẻ mình muốn có 105 đứa con - Ảnh: Daily Star

Tuy cách nhau đến 33 tuổi, ông Galip và cô Kristina đã đến với nhau trong sự chúc phúc của tất cả mọi người, cả 2 thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của đôi vợ chồng lên MXH. Cô Kristina từng chia sẻ, ước mơ lớn nhất đời mình là sinh được 105 đứa con.

Nói về lý do lựa chọn thụ tinh nhân tạo và mang thai hộ, cô Kristina cho biết ý định ban đầu của cô là tự mình sinh mỗi năm 1 đứa nhưng nhận ra sức khỏe của mình không thể cho phép điều này. Hơn hết, Cộng hòa Georgia - nơi gia đình cô đang sống lại cho phép việc mang thai hộ cho nên cô hoàn toàn có có nhiều con trong một thời gian ngắn mà không phải trải qua quá trình mang thai cực khổ.

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Vì sức khỏe và tư chất tương lai của 21 đứa con nên ngay từ khâu tuyển chọn những người mang thai hộ đã rất gắt gao - Ảnh: Daily Star

"Tôi đã mơ về điều này từ khi còn nhỏ. Chồng tôi cũng mong muốn có một gia đình lớn và hạnh phúc. Vì vậy, sau khi gặp nhau, chúng tôi bắt đầu thực hiện ước mơ của mình", cô Kristina chia sẻ.

Vì sức khỏe và tư chất tương lai của 21 đứa con nên ngay từ khâu tuyển chọn những người mang thai hộ, ông Galip và Kristina đã phải kỹ lưỡng lựa chọn theo tiêu chí: Đã qua ít nhất 1 lần mang thai và không nghiện ngập. Ngoài ra, họ còn phải ký cam kết sau khi sinh không có bất cứ quyền hợp pháp nào với đứa trẻ và phải giao lại nó cho vợ chồng Kristina.

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Để sinh 21 đứa trẻ và nuôi nấng chúng, ông Galip đã rút ra từ hầu bao một con số khổng lồ - Ảnh: Daily Star

Về thù lao cho những người mang thai hộ, đôi vợ chồng đại gia này đã chi hơn 143.000 bảng Anh (hơn 4,5 tỷ đồng). Sau khi những đứa trẻ này chào đời, ông Galip và cô Kristina đã thuê tới 16 vú em, mỗi người được trả công 350 bảng Anh (hơn 11 triệu đồng) mỗi tháng.

Mới đây, trên trang mạng xã hội Instagram của mình, cô Kristina đã công bố tên của 20 đứa con, bao gồm: Mustafa (15 tháng tuổi), Mariam (14 tháng tuổi), Ayrin (14 tháng tuổi), Alisa (14 tháng tuổi), Hasan (13 tháng tuổi), Judi (13 tháng tuổi), Harper (1 tuổi), Teresa (1 tuổi), Huseyin (1 tuổi), Anna (11 tháng tuổi), Isabella (11 tháng tuổi), Ismail (10 tháng tuổi), Mehmet (10 tháng tuổi), Ahmet (10 tháng tuổi), Ali (9 tháng tuổi), Kristina (9 tháng tuổi), Sara (8 tháng tuổi), Lokman (8 tháng tuổi), Galip (7 tháng tuổi) và Olivia (5 tháng tuổi). Ngoài ra, đứa con thứ 21 của cặp vợ chồng này vẫn chưa được công bố tên tuổi.

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Trong tương lai, đôi vợ chồng dự định sẽ có thêm thật nhiều con - Ảnh: Daily Star

Mặc dù hiện tại đã có số con ngang bằng một đội bóng nhưng cô Kristina và ông Galip vẫn dự định sẽ có thêm nhiều con trong tương lai. Cô Kristina cho biết, có lẽ mình sẽ tự sinh con trong thời gian sắp tới.

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