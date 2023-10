Rajesh bị tạm giam đến tháng 10 để phục vụ điều tra rồi ra tù, đến tháng 12 cùng năm thì đám cưới của 2 người diễn ra. Tuy vậy, có thể nói đám cưới này chính là một nước cờ đi sai gây ảnh hưởng đến cả cuộc đời cô Babita mà thứ cô trả giá lại chính là mạng sống của mình.

Sau khi kết hôn, Rajesh thường xuyên đánh đập, hành hung và xem cô Babita như một nô lệ tình dục. Sự việc xảy ra thường xuyên nên Babita rất chán nản và quyết trở về nhà mẹ ruột của mình để sống.

Trong suốt quãng thời gian kết hôn, Rajesh thường xuyên đánh đập và chỉ xem Babita như một nô lệ tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó ít lâu, vào ngày 11/6/2021, Rajesh đến đón cô Babita về nhà với lý do mẹ mình muốn gặp con dâu. Với lý do này, Babita đã không 1 chút mảy may nghi ngờ gì mà tạm biệt bố mẹ ruột rồi đi theo Rajesh. Cô không biết rằng, đây cũng là lần cuối mình được nhìn thấy khuôn mặt bố mẹ mình.

Ngày 15/6 tức là 4 ngày kể từ lần cuối gặp Babita, gia đình đã không thể liên lạc được với cô nên đã đến đồn cảnh sát thông báo việc con gái mất tích. Để điều tra về tung tích của cô Babita, cảnh sát đã kiểm tra hồ sơ điện thoại của cô và tìm ra đoạn đường mà cô đã di chuyển. Tuy nhiên, có một chi tiết vô cùng bất ngờ là Rajesh cũng đã sử dụng điện thoại vào cùng vị trí và thời gian với cô Babita.

Kết quả điều tra cho thấy, lần cuối cùng mà điện thoại của cô Babita còn hoạt động là vào ngày 12/6, ở gần ngôi đền Hanumangarh, thành phố Nainital. Trùng hợp là điện thoại của Rajesh cũng từng định vị tại đây.

Sau khi bị bắt vì có liên quan đến vụ mất tích của vợ, Rajesh đã chối đây đẩy việc mình có dính líu đến sự việc trên. Tuy vậy, gã đã phải thừa nhận tội ác của mình sau một hồi bị thẩm vấn.

Nơi cảnh sát tìm ra được xác của cô Babita qua lời kể của Rajesh - Ảnh minh họa: Internet

Thì ra, sau khi đưa Babita rời khỏi nhà mẹ ruột của cô, Rajesh đã dắt vợ một chỗ vắng vẻ để "ân ái" rồi bóp cổ cô đến chết, sau đó ném xác cô xuống một vách đá gần cao tốc Nainital-Haldwani để phi tang. Sau đó, Rajesh đã dẫn cảnh sát tới nơi hắn sát hại vợ, nhờ đó tìm được thi thể cô Babita.

Lý giải cho nguyên nhân ra tay sát hại vợ, Rajesh cho biết là do thường xuyên bị vợ và mẹ vợ làm phiền nên đã âm mưu việc này từ lâu. Vào ngày xảy ra vụ án, Rajesh đưa cô Babita đến quận Udham Singh Nagar để gặp mẹ chồng nhưng cuối cùng lại cưỡng hiếp rồi ra tay giết cô. Sáng ngày 12/6, Rajesh sau khi phi tang xác vợ đã rời thành phố Nainital rồi tiện tay tắt luôn điện thoại của Babita.

Rajesh hiện đã bị bắt giữ với cáo buộc cố ý giết người. Vụ việc cũng trở thành tâm điểm tại Ấn Độ trong khi làn sóng các phong trào đấu tranh đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ đang ngày càng gia tăng tại nước này.