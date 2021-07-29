Đi tiêm vaccine, chị vợ nổi cơn tam bành lao vào túm tóc, đánh đập tiểu tam khi bất ngờ bắt gian chồng ngoại tình tại trận

Thế giới 29/07/2021 18:46

Viện lý do bận rộn không thể cùng vợ đi tiêm vaccine được, người chồng không ngờ mình bị bắt quả tang ngoại tình ngay tại nơi tiêm chủng cùng nhân tình.

Trang Emtempo đưa tin, sự việc trên xảy ra vào hôm 13/7 vừa qua tại bang Paraíba, phía đông bắc Brazil. Người vợ muốn cùng chồng đi tiêm vaccine Covid-19 nhưng người chồng lại lấy lý do rất bận nên không thể đi. Vì vậy, cô vợ đành rủ một người chị em cùng đi. Đến nơi, cô đã tận mắt chứng kiến chồng mình và nhân tình đang âu yếm giữa thanh thiên bạch nhật.

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Người vợ (áo xanh) lao vào đánh cô tình nhân (áo đen) nhưng bị chồng chặn lại - Ảnh: Emtempo

Khi xác nhận chính xác người mình thấy là chồng của mình, cô vợ đã không thể kiềm chế được mà lao đến bắt ghen cặp đôi lăn loàn này. Người chị em của cô cũng sát cánh bên cạnh, nhảy vào đánh ghen giúp, có lẽ người chị em này cũng đã quá "nóng mặt" khi chứng kiến cảnh tượng của đôi nam nữ kia.

Diễn biến của trận đánh ghen giữa mùa dịch Brazil này đã được một người dùng Twitter quay lại và đăng tải lên nền tảng này. Người vợ được xác định là đang mặc áo xanh còn cô nhân tình thì mặc áo đen. Thật ra, người chị em (áo xám) của cô vợ ban đầu chỉ muốn can ngăn, nhưng trước hành động bênh vực nhân tình của người chồng, cô cũng dùng hết sức bình sinh mà giúp cô vợ một tay để trả thù.

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Gã chồng đẩy ngã vợ mình xuống đất - Ảnh: Cắt từ clip

Vì quá mất bình tĩnh, người vợ đã lao nhanh đến túm lấy và đánh đập nhân tình, nhưng không ngờ chính chồng cô lại đẩy cô ra khiến cô ngã mạnh xuống đất. Cô nhân tình cố gắng chạy trốn nhưng không được vì bị chị em tốt của người vợ ngăn cản, cả 2 người này dùng ghế để kèm cự nhau, sau đó cô nhân tình lại ném ghế vào người của người vợ.

Thấy vậy, người chồng bội bạc cũng cầm trên tay một chiếc ghế để tấn công vợ mình cùng chị em của cô. Người vợ lợi dụng thời cơ này mà lao vào túm tóc cô nhân tình kia thỏa sức ẩu đả.

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Cả 4 người lao vào đánh nhau ngay sau đó - Ảnh: Cắt từ clip

Clip đánh ghen trên chỉ kéo dài có 26 giây và chưa rõ cái kết như thế nào nhưng có thể thấy khung cảnh ở điểm tiêm vaccine đã nhanh chóng trở nên lộn xộn. Vụ đánh ghen này cũng đã làm cho điểm tiêm chủng trên phải tạm dừng hoạt động 15 phút.

Sau khi đăng tải, đoạn clip trên mau chóng viral trên Twitter và thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Đa phần netizen đều cả thấy bất bình thay cho người vợ và lên tiếng chỉ trích hành động của người chồng khi không thể can ngăn mà còn hành hung ngược lại vợ mình.

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Từ khóa:   tiểu tam đánh vợ bắt quả tang chồng ngoại tình tiêm vaccine covid-19

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