Phát hiện người vợ hoa hậu là một 'gái gọi hạng sang', bác sĩ triệu phú lập tức ly hôn sau 5 năm chung sống

Tưởng rằng mình đã cưới được một cô vợ hoàn mỹ, vị bác sĩ triệu phú này "sốc không nói lên lời" khi biết được sự thật về nghề nghiệp của cô.

Theo The Sun, một vụ ly hôn gần đây đang làm chấn động nước mỹ khi cặp đôi này là các nhân vật có ảnh hưởng nhất định trong xã hội. Cụ thể, vị bác sĩ triệu phú người Mỹ gốc Hàn Han Jo Kim đã đệ đơn xin ly hôn với người vợ hoa hậu của mình, cô Regina Turner, sau 5 năm chung sống vì phát hiện ra cô đang hoạt động mại dâm lén lút sau lưng mình. Bác sĩ Han Jo Kim đệ đơn xin ly hôn người vợ hoa hậu của mình sau 5 năm chung sống - Ảnh: The Sun Regina Turner nổi tiếng bởi nhan sắc và từng là một trong những gương mặt sáng giá của danh hiệu hoa hậu Mỹ, trước đó cô từng đăng quang ngôi vị cao nhất trong cuộc thi sắc đẹp Miss Connecticut tổ chức năm 2011. Ngoài ra, cô Regina còn là một cử nhân của trường Cao đẳng Cộng đồng Tunxis ở thành phố Farmington, bang New Mexico, Mỹ chuyên ngành nha khoa. Cô bày tỏ, ước mơ của mình là trở thành một nha sĩ tài giỏi để chữa trị và giúp đỡ những người khó khăn trên thế giới.

Regina trước đây từng dành chiến thắng tại cuộc thi Miss Connecticut - Ảnh: The Sun Về phần bác sĩ Han, anh đang là bác sĩ phẫu thuật cột sống tại Bệnh viện Phẫu thuật Đặc biệt, thành phố New York, Mỹ. Han được xem là một trong những bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình nổi tiếng nhất Hoa Kỳ. Nhờ tài năng của mình, Han xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông, thu nhập của anh cũng tăng lên nhanh chóng, trung bình mỗi năm, vị bác sĩ này thu về trên dưới 3 triệu USD. Ngoài ra, Regina còn là một cử nhân chuyên ngành nha khoa - Ảnh: The Sun Ấn tượng bởi nhân cách và nhan sắc của Regina, Han đã ngỏ lời yêu cô. Cặp đôi yêu nhau 4 năm rồi bước vào lễ đường vào năm 2016. Sau khi kết hôn, cả hai sống trong một căn hộ ở New York trị giá 6,5 triệu USD. Hai người cũng được cho là sở hữu một ngôi nhà trị giá hàng triệu USD bên bờ sông ở Long Island. Vậy mà chỉ 5 năm sau khi kết hôn, bác sĩ Han chính thức nộp đơn ly hôn lên tòa án vì một lý do vô cùng kinh khủng.

Tháng 7/2021, bác sĩ Han đệ đơn xin ly hôn vì phát hiện vợ mình đã bán dâm cho nhiều người trong thời gian kết hôn - Ảnh: The Sun Cụ thể, Han đã vô tình phát hiện ra, trong những năm chung sống cùng mình Regina đã kiếm được 700.000 USD qua hoạt động mại dâm. Trong các giấy tờ ly hôn được bác sĩ Han đệ trình lên Tòa án Tối cao Manhattan vào tháng 7/2021, anh cáo buộc vợ mình đã bán dâm cho một giám đốc điều hành bất động sản có trụ sở tại New Jersey, một nhà thiết kế ánh sáng từng đoạt giải thưởng lớn và một số doanh nhân giàu có khác. Han chỉ phát giác ra 'nghề nghiệp' của vợ qua một tin nhắn trong điện thoại cô vào cuối năm 2020 - The Sun Bác sĩ Han cho biết, anh đã không biết vợ mình bắt đầu công việc này từ khi nào nhưng mãi đến tháng 12/2020, anh mới phát giác ra được sự việc qua một tin nhắn trong điện thoại của cô. Vì là một người bận rộn, Han luôn yêu chiều Regina hết mực nên khi đọc được các tin nhắn nói về chi tiết cuộc gặp gỡ hoạt động tình dục giữa vợ với một người đàn ông khác, Han đã vô cùng suy sụp và kiên quyết chấm dứt cuộc hôn nhân giả dối này. Bác sĩ Han vô cùng sốc và suy sụp sau khi biết được sự thật về vợ mình - Ảnh: The Sun "Không tin vào điều hiển nhiên nhưng bị cáo rõ ràng đã phạm tội lừa đảo vật chất đối với bác sĩ Han bằng cách che giấu việc cô bán dịch vụ tình dục để đổi lấy tiền trước và sau khi kết hôn. Rõ ràng hơn nữa, nguyên đơn sẽ không bao giờ kết hôn với bị đơn nếu biết trước về những lời nói dối của cô ấy", tài liệu của tòa án cho biết. Regina được là đã lừa dối trong tình cảm lẫn học vấn - Ảnh: The Sun Không những vậy, trong đơn ly hôn của mình, bác sĩ Han còn kể thêm về những việc mà anh cho rằng Regina đã lừa dối mình. Trước đây, Regina từng tiết lộ bản thân là một sinh viên loại giỏi suốt 3 năm cô theo học tại Đại học Connecticut và phải dừng việc học lại để tham gia 1 cuộc thi hoa hậu, tuy vậy sự việc này đã được xác minh là không đúng sự thật.

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