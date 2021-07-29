Trong buổi livestream cuối cùng của mình, "ngôi sao" TikTok này đã rơi xuống từ cần cầu rồi tử vong ngay trước hàng nghìn người đang theo dõi video này của cô.

Theo tin tức từ The Sun, nạn nhân của vụ tai nạn này là một cô gái người Trung Quốc tên là Xiao Qiumei, năm nay 23 tuổi, công việc chính là người lái xe cần cẩu và hiện đang nuôi 2 con nhỏ. Ngoài ra, cô còn là một TikToker khá nổi tiếng trên MXH khi có tới hơn 100.000 người theo dõi trên nền tảng TikTok. Chân dung Xiao Qiumei, nữ TikToker bỏ mạng vì vừa livestream vừa leo lên cần cẩu - Ảnh: The Sun Vào chiều tối ngày 20/7 tại một công trường ở thành phố Cù Châu, Trung Quốc, Qiumei đang ngồi trong xe cần cẩu vừa làm việc vừa livestream cho các fan của cô cùng xem. Như mọi khi, Qiumei đang kể về những thứ bên trong xe cần cẩu cho các fan nhưng bỗng nhiên lần này, mọi thứ trong video trực tiếp của cô bắt đầu mờ đi và buổi livestream bị dừng không hề báo trước.

Khi có người phát hiện ra sự việc và báo với cảnh sát, Qiumei đã chết khi trong tay vẫn cầm chắc chiếc điện thoại của mình. Kết quả điều tra cho thấy, Qiumei đã tử vong vì rơi từ độ cao 50m xuống đất. Qiumei thường hay đăng tải lên TikTok các clip cô quay khi đang ngồi trong buồng điều khiển cần cẩu - Ảnh: The Sun Khi được hỏi, gia đình của Qiumei cho biết, tuy cô thường xuyên quay những clip trong công trường để đăng tải lên TikTok nhưng những clip này đều được quay sau khi cô đã tan ca. Ngoài ra, lý do cô rơi từ độ cao 50m xuống đất cũng được tiết lộ là do đã bước hụt chân.

Hot girl mạng Sofia Cheung có kha khá fan trên MXH vì vóc dáng bốc lửa của mình - Ảnh: The Sun Cũng theo The Sun, mới đây, một hot girl mạng tại Hong Kong cũng đã ngã tử vong sau khi chụp ảnh selfie dưới một thác nước. Nạn nhân được xác định là Sofia Cheung, 32 tuổi, rơi khỏi thác nước Tsing Dai cao gần 5 mét ở gần quận Nguyên Lãng, Hong Kong, hôm 10/7. Trên trang Instagram của mình, Sofia Cheung thường xuyên đăng tải các bức ảnh 'đùa với tử thần' như thế này - Ảnh: The Sun Sofia Cheung được biết đến là một cô gái xinh đẹp và ưa mạo hiểm. Trên trang Instagram của mình, cô thường xuyên đăng tải các bức ảnh về những lần "đánh đu" bằng một tay hoặc ngồi cheo leo trên mỏm các rìa vách đá.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-lai-can-cau-vua-livestream-nu-tai-xe-xinh-dep-chet-khong-toan-thay-giua-su-chung-kien-kinh-hoang-cua-ca-ngan-nguoi-414654.html