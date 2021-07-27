Bất ngờ dừng xe giữa cao tốc, vợ ngồi đè lên người chồng làm chuyện 'đỏ mặt' khiến ai nấy cũng ái ngại

Không biết nguyên nhân vì sao đôi vợ chồng này lại có hành động nguy hiểm đến vậy nhưng việc làm này chính là một trong những biểu hiện của việc xem thường tính mạng.

Trang Toutiao đưa tin, mới đây tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc, đã xảy ra một sự việc nhận được khá nhiều sự phẫn nộ của cộng đồng mạng bởi sự bất cẩn, đặt tính mạng của mình và con nhỏ tại nơi nguy hiểm nhất của đôi vợ chồng trong câu chuyện. Hai vợ chồng cãi nhau kịch liệt đến mức người vợ ngồi lên người chồng mình để đánh nhau - Ảnh: Toutiao Cụ thể, cảnh sát địa phương đã được báo cáo rằng ngay trên cao tốc, nhiều phương tiện đang lưu thông, có một chiếc ô tô màu đen đang đậu ngay giữa đường và có người đánh nhau ở trong đó. Theo ghi nhận, trong xe còn có một bé gái là con của cặp đôi đang đánh nhau mới chỉ 3 tuổi.

Trước khi cuộc 'hỗn chiến" giữa 2 vợ chồng nổ ra, gia đình nhỏ này đang di chuyển trên đường cao tốc thì xảy ra cãi vã. Vì cãi nhau to, 2 vợ chồng bắt đầu đánh nhau ngay trong xe nên người chồng phải phanh khẩn cấp để tránh trường hợp xấu nhất. Lúc cảnh sát đến hiện trường kiểm tra, vừa mở cửa xe thì ngay trước mắt là cảnh tượng hỗn loạn. Cảnh sát cũng vô cùng hốt hoảng bởi những gì đang xảy ra - Ảnh: Toutiao Trong khi cả 2 đang tranh cãi kịch liệt, vì muốn dành ưu thế, cô vợ đã leo lên người chồng mình và đánh vào mặt anh ta, cặp đôi còn chửi nhau rất hăng say, dùng những lời lẽ xấu xa để chà đạp đối phương. Cuộc tranh cãi kịch liệt tới mức họ không để ý đến cô con gái nhỏ đang òa khóc ở ghế sau vì hoảng sợ.

Khi cảnh sát đến và yêu cầu cặp đôi dừng ngay cuộc cãi vã lại, cô con gái nhỏ liền nín khóc và ôm chầm lấy mẹ. Còn người vợ vẫn nhất quyết không chịu bước xuống xe dù đã thôi tranh cãi với chồng. Sau khi được cảnh sát khuyên bảo, đôi vợ chồng đã hết hục hặc với nhau và về đồn cảnh sát để giải quyết cũng như nhận hình phạt cho hành động của mình. Cô con gái nhỏ của đôi cặp đôi ôm chặt mẹ sau khi cảnh sát hòa giải 2 vợ chồng - Ảnh: Toutiao Đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc đã được đăng tải lên mạng và thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ vì việc 2 vợ chồng đã xem thường tính mạng của mình khi đỗ xe giữa cao tốc, nhiều ý kiến khác bày tỏ sự xót xa cho bé gái vì phải chứng kiến cuộc xung đột của bố mẹ. "Dù sao cũng không nên cãi nhau hay đánh nhau trước mặt con trẻ. Vợ chồng nên bình tĩnh hoặc kiếm chỗ giải quyết riêng chứ!" - một cư dân mạng bức xúc lên tiếng. Nhiều người lên án hành vi của đôi vợ chồng sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của con trẻ - Ảnh: Toutiao Ngoài ra, nhiều người lên án hành vi của người vợ vì có thể sẽ gây ra hậu quả khôn lường khi tham gia giao thông, đồng thời thương cảm cho người chồng không còn lựa chọn nào khác phải dừng xe gấp lại ngay trên cao tốc: "Khi đàn ông tập trung lái xe, phụ nữ tốt nhất nói chuyện ngắn gọn, không nên càm ràm vì sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng lái xe của đàn ông, dễ gây mất tập trung và nguy hiểm".

Tưởng được ăn tối lãng mạn trên thuyền, đôi vợ chồng 'nóng mặt' muốn 'chui xuống lỗ' khi bắt gặp cả chục người khỏa thân Đặt chỗ để kỷ niệm ngày cưới trên một du thuyền sang trọng, đôi vợ chồng không ngờ rằng thức ăn chưa đến miệng đã "ngán tới cổ" vì chiếc thuyền bên cạnh toàn là người khỏa thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-dung-xe-giua-cao-toc-vo-ngoi-de-len-nguoi-chong-lam-chuyen-do-mat-khien-ai-nay-cung-ai-ngai-414442.html