Trên đoạn đường trở về, chiếc xe bus bỗng trượt khỏi đường ray và lật nhào. Theo ghi nhận đã có 10 người chết và 44 người bị thương.

Trang RT đưa tin, sáng sớm ngày 25/7 (theo giờ địa phương), chiếc xe bus đang di chuyển trên cao tốc nối giữa thủ đô Zagreb của Croatia với biên giới Serbia đã gặp một tai nạn khủng khiếp. Chiếc xe đang đi thì bỗng trượt khỏi đường đi và lật nhào, nằm nghiêng trên vệ đường. Cảnh sát địa phương cho biết nguyên nhân của vụ tai nạn này là do tài xế đã ngủ gật khi đang điều khiển phương tiện nên chiếc xe đã bị mất lái. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế vẫn còn sống và đã bị bắt về đồn cảnh sát.

Tai nạn khủng khiếp xảy ra vì tài xế ngủ gật - Ảnh: Twitter Truyền thông địa phương cho biết, trên chiếc xe bus có tổng cộng 67 người luôn cả phụ lái và tài xế, đa số hành khách là công nhân Kosovo và các thành viên gia đình trở về nhà từ Đức trong kỳ nghỉ hè. Số liệu ban đầu cho thấy có ít nhất 10 người đã tử vong trong đó có phụ lái. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát địa phương, Franjo Galic, nói: "Đây là một trong những vụ tai nạn tồi tệ nhất mà tôi từng thấy".

Ngoài ra, 44 người đã bị thương trong vụ tai nạn trên, trong đó có cả trẻ em. Josip Samardzic, người đứng đầu một bệnh viện ở thị trấn Slavonski Brod gần đó cho biết có 8 hành khách đang trong tình trạng nguy kịch và cần phải theo dõi sát sao bởi những tổn thương nặng nề. Danh sách những người thiệt mạng và bị thương trong vụ tai nạn hiện vẫn chưa được công bố. Gia thông trên đường cao tốc bị tắc nghẽn hàng giờ liền - Ảnh: Twitter Để xoa dịu dư luận, nhà chức trách Croatia đã gửi lời chia buồn sâu sắc của mình đến với gia đình các nạn nhân đã thiệt mạng, cùng với đó là cầu chúc những người bị thương mau chóng vượt qua và hồi phục sức khỏe. Hiện, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Kosovo đã tới Croatia để giải quyết vụ việc. Vụ tai nạn trên đã khiến giao thông trên đường cao tốc bị "đóng băng" hàng giờ liền để có thể cứu hộ và di dời chiếc xe bus đã hư hỏng nặng đi. Được biết, đoạn đường cao tốc này là đoạn đường huyết mạch nên đặc biệt đông đúc khi vào hè. Khách du lịch và công nhân trở về từ Tây Âu đến các nước Balkan thường phải đi qua đây.

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