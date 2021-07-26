Người phụ nữ này đã lên một kế hoặc hết sức tinh vì hòng đổ tội cho chị dâu của mình để cô ta có thể đạt được mục đích tiếp tục cặp bồ với anh chồng của mình.

Tờ Times Now News đưa tin từ Ấn Độ, một người phụ nữ sống tại làng Sanawal, thuộc quận Balrampur, bang Chhattisgarh, miền trung nước này đã bị bắt giữ với cáo buộc giết chồng rồi vu khống cho chị. Tất cả chỉ vì cô ta đã ngoại tình với anh trai nhưng không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài. Theo lời kể của người vợ, chồng cô ta đã tử vong sau khi bị chị dâu và người nhà chị dâu hành hung - Ảnh mình họa: Internet Cụ thể, vào ngày 17/7 vừa qua, một người phụ nữ đã tới đồn cảnh sát Sanawal để báo án, cô ta khai rằng chồng mình đã bị chị dâu và gia đình của chị dâu giết vì chồng mình đã có những hành vi không đúng mực với chị dâu.

Người phụ nữ này kể rằng, gia đình người chị dâu đã gọi điện cho chồng mình trước đó, yêu cầu gặp mặt nói chuyện phải trái. Nhưng khi anh ta đến nơi thì lại bị hành hung đến mức bị thương rất nặng. Cuối cùng, dù cho người chồng của cô đã được đưa đi cấp cứu nhưng không thể qua khỏi. Cảnh sát sau khi nghe lời kể của người phụ nữ này thì đã lập tức triệu tập người chị dâu và gia đình cô ấy tới để thẩm vấn. Tuy nhiên, tất cả những thành viên trong gia đình của chị dâu một mực chối bỏ việc mình liên quan tới sự việc trên và cũng phủ nhận cáo buộc giết chồng của người phụ nữ kia.

Vì lời khai của 2 bên có nhiều mâu thuẫn, cảnh sát quyết định chờ đến khi có báo cáo của bên pháp y. Khi kết quả của khám nghiệm tử thi đến nơi, cảnh sát mới sửng sốt vì sự thật. Trái với lời khai của người vợ, nguyên nhân cái chết của anh ta thật ra là do bị siết cổ bằng dây. Sau khi bị tra hỏi kĩ càng một lần nữa, người phụ nữ này mới thừa nhận mình đã giết chồng. Thì ra, đây là tất cả kế hoạch mà cô ta dựng nên. Thì ra, người vợ mới là kẻ đã giết chồng - Ảnh minh họa: Internet Thực chất, cô ta đã ngoại tình với anh chồng nhưng vì không muốn chuyện xấu của mình bị lộ nên đã lập mưu giết chồng rồi đổ lỗi cho chị dâu, quả là "một mũi tên trúng 2 con nhạn". Trước đó, cô ta đã chuốc say chồng mình rồi làm bẫy để chồng mình xâm hại chị dâu. Người chị dâu dù đã thoát được nhưng đã hoảng sợ mà chạy về báo với gia đình mình. Sau đó, người vợ đã siết cổ chồng mình tới chết rồi vu khống cho chồng mình và chị dâu đã dan díu với nhau nên chị dâu đã giết người dễ trừ khử. Nào ngờ, báo cáo khám nghiệm tử thi đã vạch trần toàn bộ sự thật. Ngay sau khi cảnh sát biết được toàn bộ sự thật, người phụ nữ này đã bị bắt tạm giam với các cáo buộc là giết người và vu khống người khác. Cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra thêm trước khi nộp hồ sơ luận tội lên tòa án.

Bé gái 8 tuổi bị cha dượng và mẹ ruột bạo hành đến chết: Bị bỏ đói, đánh đập và ăn chất thải của chính mình Suốt 3 năm trời, bé gái này luôn bị cha dượng và mẹ ruột nghĩ ra đủ cách để trừng phạt và hành hạ, đến khi chết đi, cô bé cũng phải co ro vì lạnh buốt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-diu-voi-anh-chong-nguoi-phu-nu-len-ke-hoach-tan-doc-de-xam-hai-chi-dau-moi-quan-he-treo-ngoe-duoc-phat-hien-nho-co-mot-vet-day-hien-truong-414243.html