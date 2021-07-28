Vào năm 1999, ông Barrie và người tình đồng tính Tony trở nên cực kỳ nổi tiếng sau khi chào đón 2 đứa con song sinh của họ là Saffron và Aspen qua phương pháp mang thai hộ. Vào thời điểm đó, 2 người được xem là những ông bố đồng tính đầu tiên của Anh quốc và cũng là cặp đôi đồng tính đầu tiên được ghi nhận trên giấy khai sinh của 2 đứa trẻ với tư cách là phụ huynh.

Trang The Sun đưa tin, mới đây, trên chương trình thực tế "My Extraordinary Family" (Gia Đình Phi Thường Của Tôi), ông Barrie Drewitt, 50 tuổi đã kể về câu chuyện của gia đình mình và những mối tình đã đi qua đời ông. Đáng chú ý, một trong những người tình của ông lại là bạn trai cũ của con gái mình.

Vào năm 2006, họ bắt đầu mối quan hệ chung sống dân sự (tương tự như hôn nhân dành cho những người đồng giới tại Anh) và kết hôn hợp pháp vào năm 2014 sau khi chính phủ nước này thông qua quyết định kết hôn đồng tính. Trong thời gian chung sống, họ có thêm 1 người con trai nữa tên Orlando nay đã 17 tuổi và cặp con trai sinh đôi là Dallas và Jasper 10 tuổi.

Sau khi sự việc của Barrie và Tony được công bố rộng rãi trên truyền thông, cặp đôi cũng nhanh chóng trở thành triệu phú từ các công việc kinh doanh béo bở mà cả 2 có được nhờ danh tiếng của mình.

Tuy vậy, mọi sự chú ý lại đổ dồn vào mối tình hiện nay của ông. Được biết, ông Barrie và ông Tony đã chia tay vào năm 2019, sau đó Barrie đã đến với bạn trai mới là anh Scott, năm nay 27 tuổi và cũng được biết đến là bạn trai cũ của con gái ông Barrie.

Barrie và Scott chính thức xác nhận mối quan hệ sau khi Scott chia tay Saffron - Ảnh: The Sun

Ông Barrie kể rằng, lần đầu tiên gặp Scott, ông đã biết được giới tính thật của cậu, có lẽ Scott chỉ là chưa nhận ra được hoặc đang dùng một mối quan hệ bình thường để che giấu mà thôi.

Ông Barrie nhớ lại: "Tôi chắc chắn bị thu hút bởi Scott ngay lần đầu tiên tôi gặp anh ấy. Anh ấy là một người rất tuyệt vời".

Được biết, Scott lần đầu gặp Barrie chính là lúc cô Saffron - con gái ông Barrie dẫn anh về ra mắt gia đình mình. Ở những lần gặp sau, tình cảm của ông Barrie và Scott ngày càng bùng cháy. Anh Scott cũng chia sẻ: "Khi đó, tôi vẫn là một chàng trai thẳng thắn nên không bị ông ấy thu hút ngay lập tức. Tôi khá thẳng tính nhưng không thể tóm gọn bản thân trong một từ nào cả".

Scott và Saffron thuở còn mặn nồng - Ảnh: The Sun

Tuy mối tình với Saffron rất đẹp và lãng mạng, Scott đã nhanh chóng nhận ra xu hướng tình dục thật sự của mình. Sau đó, Scott ngỏ lời chia tay với Saffron và đến với cha cô - ông Barrie.

Sau khi công khai mối tình với bạn trai cũ của con gái, ông Barrie và Scott gặp không ý lời dị nghị và bàn tán từ những người khác nhưng ông đều bỏ ngoài tai tất cả mà chỉ quan tâm đến hạnh phúc của cuộc đời mình.

Ông Barie và Scott cùng con gái nhỏ Valentina - Ảnh: The Sun

"Nhiều người nghĩ rằng thật kỳ lạ khi tôi hẹn hò với bạn trai cũ của con gái mình. Tôi thấy những "chiến binh bàn phím", tôi đã đọc tất cả, nhưng tôi không quan tâm. Ngay cả khi Scott là bạn trai của con gái tôi, tôi cũng không e ngại gì cả. Không ai có vấn đề gì với chuyện này" - ông Barrie thẳng thắng chia sẻ.

Về phần Saffron, sau khi bị bạn trai "đá" để đến bên bố của mình, cô vô cùng xấu hổ và liên tục phủ nhận mối quan hệ với Scott. Khi được bất kỳ ai hỏi tới, cô khẳng định anh Scott với cô trước giờ chỉ là bạn thân chứ không yêu nhau như mọi người vẫn nghĩ.

Đại gia đình ông Barrie hiện đang cùng chung sống dưới một mái nhà - Ảnh: The Sun

Ông Barrie và Scott mới đây đã có với nhau một bé gái tên là Valentina bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo và mang thai hộ. Và điều bất ngờ là dù đã chia tay, ông Tony và ông Barrie vẫn chung sống dưới một mái nhà cùng với Scott và các con chung của họ.