Vào một ngày tháng 5/2014, Loyd đưa Anjelica Gonzales, 25 tuổi về nhà để "mây mưa" bất chấp việc vợ mình đang mất tích và cô nhân tình bé bỏng kia là em họ của anh ta. Khi bị Anjelica hỏi về tung tích của vợ mình, Loyd trả lời rằng cô không cần phải lo lắng, vợ của gã sẽ không bao giờ trở lại làm phiền đến tình yêu của 2 người.

Theo Dailymail, sự việc vừa đáng buồn vừa kinh tởm này xảy ra tại bang Michigan, Mỹ. Người bị giết là Kimberly Dejohn, 51 tuổi và là vợ hợp pháp của hung thủ. Nguyên nhân vụ án được xác định là do hung thủ Loyd Dejohn, 48 tuổi đã ngoại tình và muốn giết vợ để mình và nhân tình được ở mãi bên nhau.

Loyd kể tiếp, cái chết của vợ mình chỉ là một tai nạn xảy ra khi cả hai đang cãi vã. Nhưng Anjelica đã quá hoảng sợ và ngỡ ngàng trước sự thật nên lập tức rời khỏi nhà của Loyd. Thật may mắn khi Anjelica không hề biết rằng thật ra Kimberly luôn ở trong nhà và chính là nguồn gốc của mùi hôi mà cô ngửi thấy, vì nếu như cô biết được sự thật thì trong tủ đồ rất có thể có đến tận 2 cái xác.

Những ngày sau đó, tuy cặp đôi sống với nhau trong hạnh phúc nhưng Anjelica luôn ngửi thấy một mùi khó chịu trong tủ quần áo nhưng Loyd luôn tìm cách né tránh và đổi hướng câu chuyện. Đến lần thứ 2 khi Anjelica hỏi về tung tích của vợ, Loyd đáp rằng bà ấy đã qua đời vì đập đầu vào một số đồ nội thất.

Cuối tháng 5/2014, sau khi nhiều ngày không thể gặp hay liên lạc được với chị mình, em gái của Kimberly Dejohn đã trình báo với cảnh sát về sự mất tích bí ẩn của chị mình. Sau khi điều tra, hung thủ đã bị bắt và đó không ai khác chính là Loyd Dejohn.

khi được hỏi, những người quen đều cho biết cuộc hôn nhân của vợ chồng nhà Dejohn vốn không mấy hạnh phúc và Loyd đã nhiều lần lộ ra ý định giết vợ của mình. Thậm chí Loyd đã từng nói với đồng nghiệp muốn đưa vợ xuống phía Nam làm mồi cho lợn rừng để xóa sạch dấu vết.

Kimberly Dejohn bị chồng giết để được ở bên nhân tình - ảnh: Dailymail

Kết quả pháp y cho thấy, Kimberly đã bị chồng trói, bịt miệng và bóp cổ trước khi đánh bà bằng một vật cùn và đâm hơn 10 lần vào bụng và chân khiến bà mất mạng. Sau đó, tên này đã quấn người vợ đã chết của mình vào 1 cái chăn rồi giấu vào trong tủ quần áo rồi ngang nhiên đưa nhân tình về nhà.

Sau một thời gian, mùi hôi từ cái xác đang phân hủy bị lộ ra bởi khứu giác nhạy bén của nhân tình, Loyd mới di chuyển thi thể của Kimberly ra phía sau chiếc xe bán tải của mình trong 2 tuần rồi ở một ngôi mộ cách nhà hắn hơn 300km. Vào ngày 17/6, cảnh sát mới phát hiện ra thi thể của Kimberly.

Loyd Dejohn đã bị kết án tù chung thân cho tội ác của mình - Ảnh: AP

Một mực khăng khăng việc mình giết vợ là do vô ý trong một lần cãi vã và luật sư bào chữa của Loyd cũng cho rằng: "Đó là một vụ tranh chấp dẫn tới mất kiểm soát". Tuy nhiên, với những chứng cứ cảnh sát tìm thấy, các công tố viên tin rằng việc giết vợ đã được Loyd lên kế hoạch từ trước và chỉ chờ đợi cơ hội thích hợp để thực hiện.

Động cơ chính của vụ án mạng được xác định là do Loyd muốn được thoải mái chung sống với cô em họ mà không bị vợ ngăn cản. Vì vậy, tại phiên tòa cuối cùng, Loyd DeJohn đã bị buộc tội giết người cấp độ một và nhận bản án tù chung thân.