Đào giếng nước sinh hoạt, ai ngờ nước thì không có mà lại đào trúng 'cục đá' trị giá 100 triệu USD

Thế giới 28/07/2021 20:32

Sau khi biết được danh tính thật của "cục đá" này, ai cũng phải ngã ngửa vì giá trị của nó. Ước tính, với kích thước khổng lồ, "cục đá" này đã được định giá 100 triệu USD.

Trang BBC đưa tin, một khối sapphire khổng lồ nặng 2,5 triệu carat, nặng 510 kg và có giá ước tính trên thị trường là 100 triệu USD đã được một nhóm công nhân đào giếng tìm thấy ở sân sau nhà của một doanh nhân đá quý tên là Gamage, sống tại thành phố Ratnapura, phía nam Sri Lanka.

Được biết, khối sapphire khổng lồ này được chủ nhân của nó - ông Gamage đặt tên là "Serendipity Sapphire" (Viên Ngọc Bích Tình Cờ) - theo như cách thức mà nó được phát hiện ra. Khối đá "tình cờ" này khiến các nhà chức trách dành thời gian hơn 1 năm để chứng nhận là đá sapphire sau khi cũng đã mất nhiều tháng cho việc rửa sạch các bùn đất và những tạp chất khác bám bên ngoài khối đá.

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Cận cảnh khối sapphire khổng lồ mới tìm thấy tại Sri Lanka - Ảnh: BBC

Trong quá trình gột rửa các tạp chất, một số viên sapphire nhỏ đã rơi ra khỏi "Serendipity Sapphire". Bởi vì khối đá quý này quá lớn, kết cấu của nó cũng vô cùng phức tạp nên việc xác định có bao nhiêu viên đá quý chất lượng cao trong khối sapphire khổng lồ này vẫn chưa tiến hành xong.

Thành phố Ratnapura của Sri Lanka là vùng đất nổi tiếng bởi nền công nghiệp sản xuất đá quý chất lượng cao. Nhiều loại đá được tìm thấy ở đây có giá trị vô cùng lớn được định giá trên thương trường quốc tế.

Hơn 1 năm qua, do đại dịch Covid-19, nền công nghiệp đá quý của Sri Lanka - nơi thuộc top thế giới trong ngành, đã bị thiệt hại nặng nề. Vì lý do trên, các chuyên gia mong rằng khối sapphire khổng lồ này sẽ đưa Sri Lanka về vị trí đỉnh cao của nó.

"Với kích thước và giá trị của nó, chúng tôi cho rằng, khối sapphire mới sẽ thu hút các nhà sưu tập và bảo tàng tư nhân", Ông Thilak Weerasinghe, chủ tịch Hội trang sức và đá quý quốc gia Sri Lanka, kỳ vọng. Ông Thilak còn chia sẻ thêm, khối sapphire này rất có thể là khối có kích thước "lớn nhất thế giới" từ trước đến nay được tìm thấy.

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Một trong những viên sapphire nổi tiếng nhất thế giới xuất xứ từ Sri Lanka có tên 'Queen Marie of Romania’s Sapphire' với trọng lượng 478,68 carat được vua Ferdinald của Rumania tặng cho vợ vào ngày ông đăng quang - Ảnh: Internet

Dựa theo thống kê của chính phủ Sri Lanka, số trang sức và đá quý mà nước này xuất khẩu riêng trong năm 2020 trị giá tới 500 triệu USD. Sri Lanka là một quốc gia nằm ở khu vực Nam Á và được mệnh danh là "Hòn ngọc Ấn Độ Dương" bởi hình dáng tựa như một viên ngọc nằm giữa đại dương này.

Sri Lanka còn nổi tiếng với lượng xuất khẩu lớn các loại đá quý, đặc biệt là sapphire với đủ các màu xanh lam, hồng, vàng, tím, trắng, xanh lá và cam vào mỗi năm.

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