Ấn Độ: 18 công nhân chết thảm vì bị xe tông khi đang ngủ dưới lòng đường

Thế giới 29/07/2021 09:56

Khi đang nghỉ ngơi bên cạnh xe buýt, 18 công nhân Ấn Độ đã thiệt mạng vì bị một chiếc xe tải tông trúng ngay trong đêm.

Tờ Indian Express đưa tin, sự việc đáng buồn này xảy ra tại quận Barabanki, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Các nhà chức trách địa phương xác nhận, đã có ít nhất 18 người thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc này.

Chi tiết sự việc, chiếc xe buýt 2 tầng đang chở 100 công nhân trên đường về quê, khi đi qua cao tốc Lucknow-Ayodhya tại đây vào ban đêm thì bị sự cố gẫy trục và xe sẽ được sửa vào buổi sáng hôm sau. Vì vậy, một số hành khách trên xe đã xuống đường và nằm ngủ ở phía trước lẫn bên cạnh chiếc xe buýt này.

Ấn Độ: 18 công nhân chết thảm vì bị xe tông khi đang ngủ dưới lòng đường - Ảnh 1
Chiếc xe buýt hai tầng bị xe tải chạy quá tốc độ húc phải tại hiện trường vụ án - Ảnh: Indian Express

Sau đó, vào khoảng 3h sáng ngày 28/7 (theo giờ địa phương), khi mọi người đều đang say ngủ, một chiếc xe tải đang lao đi với tốc độ chóng mặt tông vào xe buýt và cán qua người những công nhân đang nằm ngủ. Theo ghi nhận, có ít nhất 18 người chết và 19 người bị thương chưa rõ tình trạng ra sao đang được điều trị tại bệnh viện. Tài xế gây tai nạn hiện đã bỏ trốn.

Sau khi tai nạn xảy ra, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ lòng tiếc thương và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân trong vụ việc. Trên tài khoản Twitter của mình, ông cam kết sẽ các nạn nhân đang nằm viện sẽ được điều trị đầy đủ để hồi phục tốt nhất.

Thủ tướng Modi cho biết thêm, sau khi thảo luận với Thủ hiến bang Uttar Pradesh Yogi Adityanath, chính phủ cam kết sẽ hỗ trợ tiền cho những người thiệt mạng và bị thương trong tai nạn vừa qua.

Được biết, mỗi năm Ấn Độ ghi nhận hơn 110.000 người thiệt mạng tại quốc gia này bởi các vụ tai nạn giao thông đường bộ. Đa phần các tai nạn xảy ra là do tài xế lái xe ẩu, đường sá và phương tiện xuống cấp.

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