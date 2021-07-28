Chứng kiến cảnh nước lũ ngày càng dâng cao, người đàn ông này cũng không thể ngờ được cuộc gọi cho vợ trong lúc nguy cấp cũng là lần cuối vợ anh được nghe giọng nói của anh.

Theo trang 163, sau trận lũ lụt kinh hoàng ở Trịnh Châu vào ngày 20/7 vừa qua, thi thể của 2 nạn nhân tử vong trong đường hầm tàu điện ngầm đã được tìm thấy vào ngày 25/7. Sau khi điều tra nhận dạng, 2 nạn nhân được xác nhận là Châu Đức Cường và Sa Đào. Trên trang cá nhân của mình, vợ của nạn nhân Sa Đào đã đau khổ thông báo cho mọi người về mất mát to lớn của gia đình mình: "Tôi đã tìm thấy anh ấy ở nhà xác. Trên tủ đông còn ghi dòng chữ 'vô danh'. Sa Đào của tôi không còn diện mạo đẹp trai như ngày nào nữa rồi. Ai có thể tin được anh ấy đã bỏ chúng tôi mà đi. Chỉ còn cách một trạm nữa là đến nhà nhưng anh ấy đã không trở về được nữa..."

Sa Đào và cô con gái nhỏ chỉ vừa 1 tuổi - Ảnh: 163 Theo lời kể của vợ nạn nhân Sa Đào, sau khi mất liên lạc với anh vào ngày 20/7, vợ và những người thân của anh đã vô cùng lo lắng và liên tục cầu mong anh bình an khi biết tin đường hầm bị ngập. Không ngờ, tin dữ lại thế chỗ tin lành, Sa Đào được xác nhận là một trong 2 nạn nhân tử vong được tìm thấy vào ngày 25/7 vừa qua. Vào hôm xảy ra trận lũ lịch sử, Sa Đào đã gửi cho vợ mình một video quay lại cảnh nước lũ đang cuồn cuộn chảy dưới chân và ngập ngang mắt cá người trưởng thành. Trước cảnh tượng đó, Sa Đào đã vô cùng sợ hãi nhưng không quên yêu cầu vợ mình hãy gọi cho cảnh sát và đội cứu hộ đến càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, anh không hề biết rằng, đây lại là những lời cuối cùng mình có thể nói với vợ.

Cận cảnh nước lũ dâng cao vào ngày 20/7 vừa qua - Ảnh: 163 Tại đám tang của Sa Đào, người chủ trì là bố chồng cùng với chị dâu vì vợ nạn nhân cho biết mình vô cùng suy sụp lại còn phải chăm sóc con nhỏ nữa. "Bắt đầu từ hôm nay, tôi không còn chồng, con gái tôi không còn cha, bố mẹ tôi cũng không còn con trai nữa" - nỗi đau của người vợ được gửi gắm qua câu chữ. Theo thông tin của người vợ đăng tải, chỉ còn vài ngày nữa thôi thì Sa Đào sẽ bước qua tuổi thứ 34, vậy mà cuộc đời tươi đẹp của anh lại kết thúc ở con số 33, để lại người vợ bạc mệnh cùng đứa con gái mới chỉ 1 tuổi. Những bức ảnh của Sa Đào và con gái đang tươi cười khiến nhiều người cảm thấy xót thương. Sa Đào đã ra đi mãi mãi khi mới chỉ 33 tuổi - Ảnh: 163 Sau khi nước lũ tại Trịnh Châu đã rút hết, ga Sa Khẩu đã trở thành nơi tưởng niệm dành cho các nạn nhân xấu số của thảm họa trên. Người dân ở khắp nơi đã đến và đặt các vòng hoa tưởng nhớ đến những người không may bị thiệt mạng trong con tàu số 5 bị chìm trong nước lũ. Khi chứng kiến nơi tưởng niệm bị phong tỏa bằng các vách ngăn màu vàng, một người đàn ông trung niên tên Vương Kim Lôi đã cố gắng tháo dỡ hàng rào để giúp mọi người đến viếng các nạn nhân được dễ dàng hơn. Tuy là hành động phạm pháp nhưng cộng đồng mạng lại cổ vũ vô cùng nhiệt tình cho việc làm này của ông Vương. Ga Sa Khẩu, nơi đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong thảm họa đường hầm Trịnh Châu - Ảnh: 163 Trong một lần trả lời phỏng vấn vào ngày 27/7, ông Vương cho biết tất cả đều bắt nguồn từ sự đồng cảm: "Nhìn vào danh sách các nạn nhân, tôi thấy họ cũng giống như những người đồng nghiệp xung quanh mình. Giờ họ đã dấn thân vào một con đường khác không lối về, làm sao mà không đau lòng cho được! Trong lòng tôi khi đó chỉ có duy nhất một mong muốn, hãy để cho các nạn nhân tội nghiệp này được về nhà trong thất đầu tiên của họ".

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ong-vo-danh-chet-trong-tham-hoa-lu-ngan-nam-o-duong-ham-trinh-chau-cung-loi-nhan-xot-xa-truoc-khi-chet-gui-den-vo-414625.html