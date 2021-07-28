Người đàn ông vô danh chết trong thảm họa 'lũ ngàn năm' ở đường hầm Trịnh Châu cùng lời nhắn xót xa trước khi chết gửi đến vợ

Thế giới 28/07/2021 21:58

Chứng kiến cảnh nước lũ ngày càng dâng cao, người đàn ông này cũng không thể ngờ được cuộc gọi cho vợ trong lúc nguy cấp cũng là lần cuối vợ anh được nghe giọng nói của anh.

Theo trang 163, sau trận lũ lụt kinh hoàng ở Trịnh Châu vào ngày 20/7 vừa qua, thi thể của 2 nạn nhân tử vong trong đường hầm tàu điện ngầm đã được tìm thấy vào ngày 25/7. Sau khi điều tra nhận dạng, 2 nạn nhân được xác nhận là Châu Đức Cường và Sa Đào.

Trên trang cá nhân của mình, vợ của nạn nhân Sa Đào đã đau khổ thông báo cho mọi người về mất mát to lớn của gia đình mình: "Tôi đã tìm thấy anh ấy ở nhà xác. Trên tủ đông còn ghi dòng chữ 'vô danh'. Sa Đào của tôi không còn diện mạo đẹp trai như ngày nào nữa rồi. Ai có thể tin được anh ấy đã bỏ chúng tôi mà đi. Chỉ còn cách một trạm nữa là đến nhà nhưng anh ấy đã không trở về được nữa..."

lu lut 1
Sa Đào và cô con gái nhỏ chỉ vừa 1 tuổi - Ảnh: 163

Theo lời kể của vợ nạn nhân Sa Đào, sau khi mất liên lạc với anh vào ngày 20/7, vợ và những người thân của anh đã vô cùng lo lắng và liên tục cầu mong anh bình an khi biết tin đường hầm bị ngập. Không ngờ, tin dữ lại thế chỗ tin lành, Sa Đào được xác nhận là một trong 2 nạn nhân tử vong được tìm thấy vào ngày 25/7 vừa qua.

Vào hôm xảy ra trận lũ lịch sử, Sa Đào đã gửi cho vợ mình một video quay lại cảnh nước lũ đang cuồn cuộn chảy dưới chân và ngập ngang mắt cá người trưởng thành. Trước cảnh tượng đó, Sa Đào đã vô cùng sợ hãi nhưng không quên yêu cầu vợ mình hãy gọi cho cảnh sát và đội cứu hộ đến càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, anh không hề biết rằng, đây lại là những lời cuối cùng mình có thể nói với vợ.

lu lut 2
Cận cảnh nước lũ dâng cao vào ngày 20/7 vừa qua - Ảnh: 163

Tại đám tang của Sa Đào, người chủ trì là bố chồng cùng với chị dâu vì vợ nạn nhân cho biết mình vô cùng suy sụp lại còn phải chăm sóc con nhỏ nữa. 

"Bắt đầu từ hôm nay, tôi không còn chồng, con gái tôi không còn cha, bố mẹ tôi cũng không còn con trai nữa" - nỗi đau của người vợ được gửi gắm qua câu chữ.

Theo thông tin của người vợ đăng tải, chỉ còn vài ngày nữa thôi thì Sa Đào sẽ bước qua tuổi thứ 34, vậy mà cuộc đời tươi đẹp của anh lại kết thúc ở con số 33, để lại người vợ bạc mệnh cùng đứa con gái mới chỉ 1 tuổi. Những bức ảnh của Sa Đào và con gái đang tươi cười khiến nhiều người cảm thấy xót thương.

lu lut 3
Sa Đào đã ra đi mãi mãi khi mới chỉ 33 tuổi - Ảnh: 163

Sau khi nước lũ tại Trịnh Châu đã rút hết, ga Sa Khẩu đã trở thành nơi tưởng niệm dành cho các nạn nhân xấu số của thảm họa trên. Người dân ở khắp nơi đã đến và đặt các vòng hoa tưởng nhớ đến những người không may bị thiệt mạng trong con tàu số 5 bị chìm trong nước lũ.

Khi chứng kiến nơi tưởng niệm bị phong tỏa bằng các vách ngăn màu vàng, một người đàn ông trung niên tên Vương Kim Lôi đã cố gắng tháo dỡ hàng rào để giúp mọi người đến viếng các nạn nhân được dễ dàng hơn. Tuy là hành động phạm pháp nhưng cộng đồng mạng lại cổ vũ vô cùng nhiệt tình cho việc làm này của ông Vương.

lu lut 4
Ga Sa Khẩu, nơi đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong thảm họa đường hầm Trịnh Châu - Ảnh: 163

Trong một lần trả lời phỏng vấn vào ngày 27/7, ông Vương cho biết tất cả đều bắt nguồn từ sự đồng cảm: "Nhìn vào danh sách các nạn nhân, tôi thấy họ cũng giống như những người đồng nghiệp xung quanh mình. Giờ họ đã dấn thân vào một con đường khác không lối về, làm sao mà không đau lòng cho được! Trong lòng tôi khi đó chỉ có duy nhất một mong muốn, hãy để cho các nạn nhân tội nghiệp này được về nhà trong thất đầu tiên của họ".

Sốc: Phát hiện virus cổ đại vẫn 'sống sót' thần kỳ dù bị chôn vùi 15.000 năm sâu trong băng tuyết tại Trung Quốc

Sốc: Phát hiện virus cổ đại vẫn 'sống sót' thần kỳ dù bị chôn vùi 15.000 năm sâu trong băng tuyết tại Trung Quốc

Trong một hoạt động nghiên cứu về sông tại Tây Tạng, các nhà khoa học Trung Quốc đã tìm thấy hàng loạt virus gần 15.000 tuổi trong lõi băng tại vùng cao nguyên nơi đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Trịnh Châu Mưa lớn tại Trung Quốc Cơn mưa 5000 năm mới có

TIN MỚI NHẤT

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 19 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 1 giờ 49 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 49 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 3 giờ 49 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích