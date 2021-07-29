Đâm chồng tới chết nhưng người con dâu bất ngờ được bố mẹ chồng và 700 người cùng 'kêu oan'

Thế giới 29/07/2021 16:06

Sau khi giết chồng, người con dâu được kêu oan bởi chính phía cha mẹ chồng và 700 người hàng xóm.

Theo trang Toutiao, vào tháng 7/2020, một người phụ nữ tại Trung Quốc đã vô tình giết chồng trong cơn hoảng loạn. Vào ngày 27/7/2021 vừa qua, bản án hình sự của vụ án này cuối cùng cũng được định đoạt.

Bị cáo trong vụ án này là một người phụ nữ 39 tuổi, quê ở Lâm Cù, Sơn Đông, Trung Quốc tên là Mã Ninh. Dựa theo lời khai của bị cáo và những bằng chứng thu thập được, vào hôm xảy ra án mạng, Mã Ninh và người chồng họ Viên đã xảy ra tranh cãi, sau đó Mã Ninh đâm chồng bằng một con dao gọt hoa quả và anh ta chết do mất máu quá nhiều từ vết đâm.

giet chong 1
Mã Ninh đã phải chịu những trần đòn vô cớ của Viên suốt nhiều năm qua - Ảnh minh họa: Internet

Mã Ninh khai trước tòa, mình là một người vợ đau khổ khi phải chịu đựng sự bạo lực của Viên suốt nhiều năm trời. Vào hôm xảy ra vụ việc, hành động đâm chồng tới chết của cô cũng chỉ vì muốn tự vệ sau trận đòn roi "thừa sống thiếu chết" của người chồng vũ phu mà thôi chứ cô không hề có ý giết chồng.

Cụ thể sự việc, ngày hôm đó Viên đã mời một người bạn của mình tên là Trương Minh sang nhà đánh bài. Vì liên tiếp thua, Viên đã lên tiếng chửi bới Mã Ninh ngay trước mặt bạn mình, lúc đó là 10 giờ tối. Trương Minh lúc đó có lên tiếng can ngăn vài câu rồi bỏ đi về nhà.

Trương Minh vừa bước ra khỏi cổng, Viên lại tiếp tục chửi bới và đánh đập Mã Ninh như thường ngày. Theo lời kể của Mã Ninh, thời điểm đó, cô chỉ muốn lao ra đường chết quách cho xong nhưng không được vì cửa nhà đã bị chồng khóa chặt lại khiến cô không thể nào chạy thoát. Vì vậy, cô đã đâm chồng bằng con dao hoa quả mình tiện tay vớ được.

Trong khoảnh khắc túm được con dao nhỏ, Mã Ninh như túm được chút hi vọng sống còn lại của mình. Cô dùng dao đâm mạnh vào người Viên rồi bị anh ta đạp vào cửa nên đập đầu ngất xỉu. Đến lúc tỉnh lại, Mã Ninh bàng hoàng phát hiện Viên ngồi gục trên sofa giữa một vũng máu lớn.

Tuy chưa kịp định thần những Mã Ninh đã ý thức được việc gì vừa xảy ra. Cô lập tức bảo con gái hãy gọi ngay cho cảnh sát để giải quyết sự việc. Tại tòa, hành động này của cô được cho là hành vi đầu thú và có thể dùng để giảm nhẹ tội.

giet chong 2
Hàng xóm và cha mẹ chồng đều biết Mã Ninh bị chồng hành hạ suốt nhiều năm qua - Ảnh minh họa: Internet

Luật sư bào chữa của bị cáo Mã Ninh cho rằng cô không cần phải chịu trách nhiệm hình sự vì đây là một hành động chỉ mang tính chất tự vệ. Tuy nhiên, phía công tố lại cho rằng cô nên chịu mức án từ 10 năm đến 10 năm 6 tháng tù vì tội cố ý gây chết người.

Bố ruột của Viên cũng là bố chồng của Mã Ninh cho biết, khi còn sống Viên là một người có tính tình cộc cằn, thô lỗ và không hề có trách nhiệm với gia đình. Hàng xóm xung quanh thì đều nói rằng Viên là một người chồng lười biếng và thường xuyên bạo hành vợ con.

Sau khi biết tin về vụ án của Mã Ninh, cha mẹ chồng lẫn những người hàng xóm đều thương xót cho cô. Vì vậy, họ quyết định xin giảm án cho cô, trong đơn có kèm theo tận hơn 700 chữ ký từ những người đồng tính.

Cuối cùng, tu hành vi giết chồng của cô là quá mức tự vệ nhưng tòa án cho rằng vì Mã Ninh đã phải chịu uất ức trong suốt một thời gian dài, cùng với việc tự đầu thú và cho mẹ của nạn nhân đã xin giảm án nên tòa quyết định sẽ giảm nhẹ hình phạt cho cô. Theo đó, mức án mà Mã Ninh phải chịu là 3 năm tù và 4 năm quản chế.

Phát hiện người vợ hoa hậu là một 'gái gọi hạng sang', bác sĩ triệu phú lập tức ly hôn sau 5 năm chung sống

Phát hiện người vợ hoa hậu là một 'gái gọi hạng sang', bác sĩ triệu phú lập tức ly hôn sau 5 năm chung sống

Tưởng rằng mình đã cưới được một cô vợ hoàn mỹ, vị bác sĩ triệu phú này "sốc không nói lên lời" khi biết được sự thật về nghề nghiệp của cô.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ đâm chết chồng vợ giết chồng bạo hành gi đing

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 1 giờ 9 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 9 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 3 giờ 9 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 4 giờ 9 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 38 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích