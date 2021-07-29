Bị cáo trong vụ án này là một người phụ nữ 39 tuổi, quê ở Lâm Cù, Sơn Đông, Trung Quốc tên là Mã Ninh. Dựa theo lời khai của bị cáo và những bằng chứng thu thập được, vào hôm xảy ra án mạng, Mã Ninh và người chồng họ Viên đã xảy ra tranh cãi, sau đó Mã Ninh đâm chồng bằng một con dao gọt hoa quả và anh ta chết do mất máu quá nhiều từ vết đâm.

Theo trang Toutiao, vào tháng 7/2020, một người phụ nữ tại Trung Quốc đã vô tình giết chồng trong cơn hoảng loạn. Vào ngày 27/7/2021 vừa qua, bản án hình sự của vụ án này cuối cùng cũng được định đoạt.

Cụ thể sự việc, ngày hôm đó Viên đã mời một người bạn của mình tên là Trương Minh sang nhà đánh bài. Vì liên tiếp thua, Viên đã lên tiếng chửi bới Mã Ninh ngay trước mặt bạn mình, lúc đó là 10 giờ tối. Trương Minh lúc đó có lên tiếng can ngăn vài câu rồi bỏ đi về nhà.

Mã Ninh khai trước tòa, mình là một người vợ đau khổ khi phải chịu đựng sự bạo lực của Viên suốt nhiều năm trời. Vào hôm xảy ra vụ việc, hành động đâm chồng tới chết của cô cũng chỉ vì muốn tự vệ sau trận đòn roi "thừa sống thiếu chết" của người chồng vũ phu mà thôi chứ cô không hề có ý giết chồng .

Trương Minh vừa bước ra khỏi cổng, Viên lại tiếp tục chửi bới và đánh đập Mã Ninh như thường ngày. Theo lời kể của Mã Ninh, thời điểm đó, cô chỉ muốn lao ra đường chết quách cho xong nhưng không được vì cửa nhà đã bị chồng khóa chặt lại khiến cô không thể nào chạy thoát. Vì vậy, cô đã đâm chồng bằng con dao hoa quả mình tiện tay vớ được.

Trong khoảnh khắc túm được con dao nhỏ, Mã Ninh như túm được chút hi vọng sống còn lại của mình. Cô dùng dao đâm mạnh vào người Viên rồi bị anh ta đạp vào cửa nên đập đầu ngất xỉu. Đến lúc tỉnh lại, Mã Ninh bàng hoàng phát hiện Viên ngồi gục trên sofa giữa một vũng máu lớn.

Tuy chưa kịp định thần những Mã Ninh đã ý thức được việc gì vừa xảy ra. Cô lập tức bảo con gái hãy gọi ngay cho cảnh sát để giải quyết sự việc. Tại tòa, hành động này của cô được cho là hành vi đầu thú và có thể dùng để giảm nhẹ tội.



Hàng xóm và cha mẹ chồng đều biết Mã Ninh bị chồng hành hạ suốt nhiều năm qua - Ảnh minh họa: Internet

Luật sư bào chữa của bị cáo Mã Ninh cho rằng cô không cần phải chịu trách nhiệm hình sự vì đây là một hành động chỉ mang tính chất tự vệ. Tuy nhiên, phía công tố lại cho rằng cô nên chịu mức án từ 10 năm đến 10 năm 6 tháng tù vì tội cố ý gây chết người.

Bố ruột của Viên cũng là bố chồng của Mã Ninh cho biết, khi còn sống Viên là một người có tính tình cộc cằn, thô lỗ và không hề có trách nhiệm với gia đình. Hàng xóm xung quanh thì đều nói rằng Viên là một người chồng lười biếng và thường xuyên bạo hành vợ con.

Sau khi biết tin về vụ án của Mã Ninh, cha mẹ chồng lẫn những người hàng xóm đều thương xót cho cô. Vì vậy, họ quyết định xin giảm án cho cô, trong đơn có kèm theo tận hơn 700 chữ ký từ những người đồng tính.

Cuối cùng, tu hành vi giết chồng của cô là quá mức tự vệ nhưng tòa án cho rằng vì Mã Ninh đã phải chịu uất ức trong suốt một thời gian dài, cùng với việc tự đầu thú và cho mẹ của nạn nhân đã xin giảm án nên tòa quyết định sẽ giảm nhẹ hình phạt cho cô. Theo đó, mức án mà Mã Ninh phải chịu là 3 năm tù và 4 năm quản chế.