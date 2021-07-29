Tuy không phải là những thiệt hại to lớn gì nhưng chắc chắn người đàn ông này để khiến gia chủ phải ám ảnh trong một thời gian dài mỗi khi dùng ấm đun nước.

Trang Oddely đưa tin, mới đây một hộ gia đình tại Mỹ đã được một "vị khách không mời" ghé thăm và tặng lại một mớ hỗn đốn khó quên. Được biết, tuy không có mất mát gì nhưng những chủ nhân của căn nhà đã được một phen hết hồn vì vị khách này. Theo đó, một người phụ nữ giấu tên đã đăng tải lên trang cá nhân của mình bức ảnh một người đàn ông đang ngủ ngon lành trên ghế sofa nhà cô. Sẽ không có gì đáng nói nếu như người phụ nữ này không hề quen biết người đàn ông trong ảnh.

Người đàn ông lạ mặt ngủ ngon lành trên sofa phòng khách khiến chủ nhà không khỏi hốt hoảng - Ảnh: Oddely Cụ thể, người phụ nữ này đã viết: "Vào cuối tuần trước, chồng tôi đã quên khóa cửa nhà sau khi cả gia đình xem phim rồi lên giường đi ngủ. 5 giờ sáng Chủ nhật, con gái nhỏ của tôi xuống tầng dưới để xem TV rồi hốt hoảng chạy lên mách bố mẹ rằng có một người đàn ông đang nằm dưới phòng khách và tự lảm nhảm một mình". Người đàn ông này còn nôn ọe ra sàn phòng khách nhà cô - Ảnh: Oddely Thời điểm đó, người phụ nữ này cho rằng con gái mình đang nói đùa nên đã bắt cô bé về phòng còn bản thân thì cũng nằm ngủ tiếp thêm vài tiếng nữa. Lúc cô ngủ dậy là 7 giờ sáng, từ từ đi xuống nhà trong cơn ngái ngủ, cô hốt hoảng và không thể tin vào mắt mình rằng thật sự có một người đàn ông đang ngủ trên sofa phòng khách nhà cô.

Vì lo sợ tên đột nhập này sẽ mang lại những nguy hiểm cho gia đình mình, cô nhẹ nhàng đi xung quanh kiểm tra thì phát hiện ra những việc hết sức kinh tởm. Gã này đã nôn ọe khắp sàn nhà bếp, thậm chí còn đại tiện luôn vào ấm đun nước của cô. Thậm chí anh ta còn đại tiện luôn vào bình đun nước - Ảnh: Oddely Không thể chịu đựng thêm nữa, người phụ nữ lập tức gọi cho cảnh sát và tường trình về sự việc. Nhanh chóng, cảnh sát đã có mặt và bắt giữ người đàn ông vẫn còn đang say ngủ. Sau khi được áp giải về đồn, người đàn ông này khai rằng, bản thân không phải là ăn trộm hay người cố ý làm hại bất kỳ ai. Thật ra tối hôm trước anh ta đã hơi quá chén nên không còn đủ tỉnh táo và vào nhầm nhà người khác, hậu quả là một mớ hỗn độn khó quên cho chủ nhà.

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