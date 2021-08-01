Ôm con trai chạy thoát khỏi đám cháy kinh hoàng, người phụ nữ bỗng òa khóc nức nở khi nghe câu hỏi của hàng xóm

Thế giới 01/08/2021 11:37

Dù đã nhanh chóng đưa được con trai mình thoát ra ngoài trước khi đám cháy lan đến nhưng hành động của bà mẹ này vẫn bị cho là ích kỷ và nhận lại hàng ngàn lời mắng chửi của cộng đồng mạng.

Theo trang 163, thành phố Vĩnh Khang, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào ngày 21/7 vừa qua, đã xảy ra một trận hỏa hoạn lớn tại một khu chung cư. Tuy nhiên, nhờ lực lượng cứu hỏa có mặt kịp thời nên đám cháy đã không gây ra bất kỳ thiệt hại về người nào.

Chính quyền địa phương cho biết, nguyên nhân gây ra trận hỏa hoạn này là do một củ sạc điện thoại trong một căn hộ ở tầng 3 đã vô tình chập điện rồi phát nổ gây ra cháy nhà. Tuy nhiên, tâm điểm của sự việc lại bắt nguồn từ một hộ ở tầng 2 cùng tòa nhà.

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Nhân viên cứu hỏa nhanh chóng cứu bé gái ra khỏi căn nhà đang ngập khỏi - Ảnh: 163

Chi tiết sự việc, khi nghe thấy chuông báo cháy, người phụ nữ họ Văn sống ở căn hộ tầng 2 đã nhanh nhẹn ôm con trai chạy ra khỏi tòa nhà trước khi đám cháy lan tới. Khi xuống đến nơi, chị Văn vẫn bình tĩnh cùng những người hàng xóm của mình quan sát và bàn luận về đám cháy.

Một lúc sau, vì cảm thấy điều gì đó bất thường, một người hàng xóm đã lên tiếng hỏi chị Văn: "Hôm nay con gái chị không có ở nhà sao?". Lúc này, chị Văn bỗng tá hỏa vì phát hiện ra con gái của mình vẫn còn nằm ngủ trên nhà. Trong suốt thời gian chạy khỏi đám cháy, chị Văn đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của con gái nhỏ cho đến khi người hàng xóm vô tình hỏi tới.

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Bé gái đã mất ý thức và lịm đi khi được tìm thấy - Ảnh: 163

Lập tức, chị Văn òa khóc trong khi chạy đến chỗ các nhân viên cứu hỏa, thảm thiết cầu xin họ hãy cứu lấy con gái của mình. Vì lửa đã nhen nhóm lan tới căn hộ của gia đình chị Văn, 2 lính cứu hỏa đã nhanh hết sức có thể lao lên tìm kiếm con gái của chị. Rất may, khi tới nơi đám cháy vẫn chưa gây nhiều thiệt hại cho căn hộ nhưng đứa bé đã ngất lịm đi vì hít phải kha khá khói từ trận lửa.

Sau đó, các nhân viên cứu hỏa đã giao lại cho chị Văn em bé vẫn còn nguyên vẹn từ đám cháy. Thật may, nhờ lời nói bâng quơ của người hàng xóm, đứa bé đã thoát khỏi tay tử thần.

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Bé gái được các nhân viên cứu hỏa giao tận tay lại cho chị Văn - Ảnh: 163

Sau khi câu chuyện này được đăng tải lên mạng, chị Văn bị "ném đá" không thương tiếc. Nhiều người bất bình vì hành động của chị có thể gây ra cái chết cho một đứa trẻ vô tội. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng chị Tâm là một người mẹ "trọng nam khinh nữ" khi chỉ nhớ đến con trai ở thời khắc hiểm nghèo mà thôi. Quả thật, nếu chỉ chậm thêm 1 chút, có lẽ tính mạng của bé gái sẽ không thể được bảo toàn.

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