Người đàn ông không nói chuyện với vợ trong suốt 20 năm vì... ghen tị với con

Thế giới 06/08/2021 12:22

Chỉ vì vợ yêu thương các con quá nhiều mà người chồng này lại nảy sinh lòng ghen tị và cái kết 20 năm không hé răng với vợ nửa lời.

Cuộc hôn nhân nào cũng có những lúc "cơm không lành, canh chẳng ngọt" vì việc xung đột giữa người với người là điều không thể tránh khỏi. Tuy vậy, vì kết hôn chính là quyết định to lớn của cả một đời người nên thường ta hay bỏ qua những lần cãi nhau mà làm hòa với đối phương cho cuộc sống yên bình. Tuy vậy, một người đàn ông đến từ thành phố Nara, miền Nam Nhật Bản đã giận vợ đến 20 năm vì một lý do khá buồn cười.

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Ông Otou đến từ Nhật Bản đã khong nói chuyện với vợ trong suốt 20 năm qua - Ảnh: Hokkaido Television

Mới đây trên kênh truyền hình Hokkaido ở Nhật Bản, một câu chuyện éo le về cặp vợ chồng già đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả mà nguyên nhân là một sự hờn dỗi của người chồng từ tận... 20 năm trước. Suốt 2 thập niên, người đàn ông này đã không nói chuyện với vợ và cũng không ly hôn, chỉ sống như 2 người lạ chung 1 mái nhà vì... lòng đố kị của mình.

Ông Otou gần như tuyệt giao vợ trong khi vợ ông - bà Yumi luôn cố gắng bắt chuyện với ông thì ông hầu như lơ đẹp bà dù cả 2 vẫn sống trong một nhà, tất cả những gì ông làm là gật đầu và lắc đầu với những câu nói của vợ. Tuy nhiên, ông vẫn có thái độ bình thường với các con của mình như không có chuyện gì xảy ra. Đối với hàng xóm cũng vậy, không ai biết về sự tình của gia đình ông.

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Các con của cặp vợ chồng đã phối hợp cùng ê-kíp để hàn gắn mối quan hệ của bố mẹ - Ảnh: Hokkaido Television

Con trai hai người là Yoshiki, 18 tuổi kể rằng từ khi sinh ra và lớn lên, cậu chưa từng thấy bố hé răng với mẹ được nửa lời. Cũng bởi vì lý do này, cậu quyết chia sẻ cậu chuyện gia đình mình lên sóng truyền hình với mục đích "hâm nóng" mối quan hệ lạnh lẽo của bố mẹ cậu.

Sau đó, ê-kíp chương trình đã phối hợp với những người con của cặp vợ chồng này bí mật đưa họ đến nơi hẹn hò đầu tiên của 2 người đó là công viên Nara. Vì ở cùng người thương tại nơi chốn quen thuộc, người bố đã nhớ lại kỷ niệm thuở ban đầu và bắt đầu mở lời với vợ mình.

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Ông Otou cảm ơn bà Yumi đã chăm sóc cho gia đình trong suốt thời gian qua và hứa rằng sẽ cư xử bình thường lại với bà - Ảnh: Hokkaido Television

Ông nói: "Không hiểu sao đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện. Em đã rất quan tâm đến các con. Yumi, cho đến bây giờ, em đã phải chịu đựng rất nhiều khó khăn. Anh muốn em biết rằng anh rất biết ơn em vì tất cả mọi thứ".

Vì câu nói này của ông, các con đang ngồi quan sát ở một vị trí khác tại công viên bất ngờ òa khóc nức nở vì đây là lần đầu trong suốt 20 năm họ nhìn thấy bố và mẹ có một cuộc đối thoại thực sự.

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Các con của 2 người khóc nức nở sau khi chứng kiến cuộc hội thoại đầu tiên sau 20 năm của bố mẹ - Ảnh: Hokkaido Television

Ông Otou đã trải lòng với bà Yumi về lý do thật sự đằng sau sự im lặng của mình trong suốt những năm qua. Ông cho biết mình đã nảy sinh lòng đố kị khi thấy vợ mình ân cần chăm sóc các con đến vậy.

"Tôi đã... ghen tị. Tôi đã hờn dỗi về điều đó. Tôi sẽ không như vậy nữa, từ nay về sau". - Ông Otou hứa với vợ ngay trên sóng truyền hình.

Sau khi chương trình được phát sóng, câu chuyện hờn dỗi của người chồng đã thu hút được lượng lớn sự quan tâm của công chúng Nhật Bản và quốc tế. Nhiều người mong rằng, sau lần tâm sự đầu tiên suốt 20 năm im lặng, vợ chồng ông Otou sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc và viên mãn về cuối đời.

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