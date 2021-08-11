Sau khi phạm tội, người đàn ông này bị xếp vào chung buồng giam với kẻ đã hiếp dâm em gái mình, vì quá tức giận, anh ta đã lỡ tay giết chết hắn.

Trang Fox13 đưa tin, Shane Goldsby, 26 tuổi, bị ngồi tù vì tội cố ý gây thương tích, trộm xe cảnh sát và làm bị thương một binh sĩ của bang Washington. Mới đây, anh lại phải đối mặt với án tù 24 năm vì đã giết chết bạn tù của mình.

Shane không ngờ mình lại trở thành bạn tù với kẻ đã hiếp dâm em gái mình - Ảnh: Fox13

Theo đó, bạn tù của Shane là Robert Munger đang thụ án 43 năm vì phạm tội hiếp dâm và dâm ô trẻ em. Đặc biệt, một trong những nạn nhân của Robert lại là em gái của Shane. Không hiểu vì lý do gì mà quản lý nhà giam lại xếp cho 2 kẻ "không đội trời chung" này vào chung 1 phòng giam.

Khi được phỏng vấn về lý do ra tay giết hại Robert, Shane cho hay tuy rất phẫn uất vì trở thành bạn tù của kẻ đã hại em mình nhưng anh đã xin được đổi phòng giam để tránh việc ngoài ý muốn xảy ra. Tuy nhiên, một lần nữa, ban quản lý nhà tù vẫn không thành toàn cho nguyện vọng của anh.

Tên tội phạm hiếp dâm trẻ rm bị đánh đến bất tỉnh và ra đi 3 ngày sau đó - Ảnh minh họa: Intermet

Vào một hôm, khi Robert lải nhải về tội ác của mình một lần nữa, Shane đã không thể kìm nén được cơn giận mà ra tay. Shane lao vào, đấm đá liên tục vào Robert, gã tội phạm hiếp dâm trẻ em bất tỉnh nhân sự và qua đời 3 ngày sau đó. Tất cả quá trình hành hung của Shane đã bị camera quay lại.

Khi được truy hỏi về trách nhiệm liên quan đến cái chết của Robert, ban quản lý trại giam Airway Heights - nơi mà Robert và Shane phải chịu án - đã trả lời rằng không hề biết được bất kỳ điều gì về mối liên hệ giữa hai phạm nhân nên mới xếp 2 người vào chung buồng giam.

Dọn rác trên biển, nhặt được thông điệp trong chai từ tận... 9 năm về trước Một bức thư trong chai nhựa vừa được tìm thấy trên bờ biển Vancouver. Được biết, bức thư này đã lênh đênh trên biển tận 9 năm từ bang Washington.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bong-dung-giet-chet-ban-tu-chang-trai-bi-phat-24-nam-tu-khi-biet-nguyen-nhan-vua-thuong-vua-gian-417090.html