Tội ác kinh hoàng: 4 gã đàn ông hiếp dâm 2 chị em rồi bắt họ uống thuốc trừ sâu đến chết

Thế giới 12/08/2021 05:49

Sự việc hiện đang gây chấn động Ấn Độ khi nạn nhân mới chỉ là trẻ vị thành niên đã chết thảm dưới tay những kẻ biến thái vô nhân tính.

Theo India Today, mới đây một vụ án gây xôn xao dư luận tại thành phố Sonipat, bang Haryana, Ấn Độ vừa bị phanh phui. Cụ thể, 2 cô gái vị thành niên đã bị cưỡng hiếp và giết chết bằng thuốc trừ sâu bởi 4 người đàn ông.

Hai nạn nhân là chị em ruột mới chỉ 14 và 16 tuổi hiện đang sống cùng với mẹ là một người làm thuê. 4 bị cáo là những người lao động nhập cư trong độ tuổi từ 22-25, sống trọ bên cạnh nhà của mẹ con nạn nhân.

cuong hiep 1
Hai chị em nạn nhân mới chỉ là trẻ vị thành niên - Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát cho biết, vào đêm ngày 5/8 và 6/8 vừa qua, những gã này đã lẻn vào nhà của nạn nhân và đe dọa mẹ của các em. Sau đó, 4 tên này thay nhau cưỡng hiếp 2 bé gái tội nghiệp đó và ép họ phải uống thuốc trừ sâu.

Khi tình trạng của 2 cô gái bắt đầu xấu đi, những tên cầm thú đe dọa mẹ của họ rằng chỉ được nói với cảnh sát con của bà bị rắn cắn. Khi được đưa đến bệnh viện, 1 cô gái đã được tuyên bố đã chết, bé gái còn lại chết trong quá trình điều trị.

cuong hiep 2
Người mẹ đã bị ép buộc phải thay đổi lời khai vì bị hung thủ đe dọa - Ảnh minh họa: Internet

Viên cảnh sát tại đồn cảnh sát Kundli, Ravi Kumar cho biết: "Vì lo cho tính mạng của 2 cô con gái, người mẹ ban đầu đã nói với bệnh viện rằng 2 chị em đã bị rắn cắn. Tuy nhiên, vì nhận ra những điểm khác thường, sau khi được tra hỏi, người mẹ đã khóc rất thảm thương trong khi kể cho chúng tôi nghe sự thật".

Ngoài ra, viên cảnh sát này còn tiết lộ bản báo cáo khám nghiệm tử thi của 2 thi thể. Qua đó, 2 nạn nhân đều bị tấn công tình dục và đầu độc như lời khai của người mẹ.

Ngay sau đó, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng vào cuộc và 4 bị can đã bị bắt vào thứ 3 ngày 10/8 vừa qua. Vụ án hiện đang được điều tra cặn kẽ theo quy định của pháp luật Ấn Độ.

Gã đàn ông vũ phu giết vợ và con gái rồi tự sát, tất cả chỉ vì tấm vé số trị giá 46 tỷ đồng

Gã đàn ông vũ phu giết vợ và con gái rồi tự sát, tất cả chỉ vì tấm vé số trị giá 46 tỷ đồng

Cứ ngỡ tiền sẽ mang lại hạnh phúc, nhưng ai ngờ số tiền "từ trên trời rơi xuống" này lại mang đến thảm kịch cho gia đình này.

Xem thêm
Từ khóa:   hiếp dâm trẻ vị thành niên hiếp dâm Ấn Độ

TIN MỚI NHẤT

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 1 giờ 4 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 2 giờ 4 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 2 giờ 33 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 2 giờ 57 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 4 giờ 59 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích