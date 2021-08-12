Sự việc hiện đang gây chấn động Ấn Độ khi nạn nhân mới chỉ là trẻ vị thành niên đã chết thảm dưới tay những kẻ biến thái vô nhân tính.

Theo India Today, mới đây một vụ án gây xôn xao dư luận tại thành phố Sonipat, bang Haryana, Ấn Độ vừa bị phanh phui. Cụ thể, 2 cô gái vị thành niên đã bị cưỡng hiếp và giết chết bằng thuốc trừ sâu bởi 4 người đàn ông.

Hai nạn nhân là chị em ruột mới chỉ 14 và 16 tuổi hiện đang sống cùng với mẹ là một người làm thuê. 4 bị cáo là những người lao động nhập cư trong độ tuổi từ 22-25, sống trọ bên cạnh nhà của mẹ con nạn nhân.

Hai chị em nạn nhân mới chỉ là trẻ vị thành niên - Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát cho biết, vào đêm ngày 5/8 và 6/8 vừa qua, những gã này đã lẻn vào nhà của nạn nhân và đe dọa mẹ của các em. Sau đó, 4 tên này thay nhau cưỡng hiếp 2 bé gái tội nghiệp đó và ép họ phải uống thuốc trừ sâu.

Khi tình trạng của 2 cô gái bắt đầu xấu đi, những tên cầm thú đe dọa mẹ của họ rằng chỉ được nói với cảnh sát con của bà bị rắn cắn. Khi được đưa đến bệnh viện, 1 cô gái đã được tuyên bố đã chết, bé gái còn lại chết trong quá trình điều trị.

Người mẹ đã bị ép buộc phải thay đổi lời khai vì bị hung thủ đe dọa - Ảnh minh họa: Internet

Viên cảnh sát tại đồn cảnh sát Kundli, Ravi Kumar cho biết: "Vì lo cho tính mạng của 2 cô con gái, người mẹ ban đầu đã nói với bệnh viện rằng 2 chị em đã bị rắn cắn. Tuy nhiên, vì nhận ra những điểm khác thường, sau khi được tra hỏi, người mẹ đã khóc rất thảm thương trong khi kể cho chúng tôi nghe sự thật".

Ngoài ra, viên cảnh sát này còn tiết lộ bản báo cáo khám nghiệm tử thi của 2 thi thể. Qua đó, 2 nạn nhân đều bị tấn công tình dục và đầu độc như lời khai của người mẹ.

Ngay sau đó, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng vào cuộc và 4 bị can đã bị bắt vào thứ 3 ngày 10/8 vừa qua. Vụ án hiện đang được điều tra cặn kẽ theo quy định của pháp luật Ấn Độ.

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