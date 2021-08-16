Kỳ lạ người phụ nữ tượng, lập đền thờ để tưởng nhớ chồng mình, người trong làng cũng kéo đến cầu nguyện như nơi linh thiêng

Sau khi chồng qua đời, người phụ nữ này đã cho xây một đền thờ và dựng tượng ông để tưởng nhớ. Ai ngờ, người trong làng cũng kéo đến cầu nguyện như đang cầu nguyện một vị thần.

India Times đưa tin, câu chuyện lạ kỳ này đến từ làng Nimmavanam, xã Podili, quận Prakasam, bang Andhra Pradesh. Người phụ nữ trong câu chuyện đã trở nên nổi tiếng vô cùng khi đoạn clip quay lại cảnh cô đang cầu nguyện bên tượng của chồng trở nên viral trên Internet. Cô Padmavathi đang cầu nguyện bên cạnh bức tượng người chồng quá cố của mình - Ảnh: Chụp màn hình Theo truyền thông địa phương, người phụ nữ trong đoạn clip được xác định là cô Padmavathi. Sau khi chồng cô, anh Gurukula Anki Reddy qua đời trong một vụ tai nạn giao thông vào năm 2017 vừa qua, cô đã bắt đầu cầu nguyện bên cạnh tượng của chồng như vậy.

Cô Padmavathi cho biết, dù bi kịch của chồng khiến các con rơi vào khủng hoảng nhưng cô vẫn lưu giữ những ký ức về chồng dưới dạng một bức tượng. Được biết, bức tượng của anh Reddy được làm bằng đá cẩm thạch trắng và được đặt tại một "ngôi đền" được xây riêng để tưởng nhớ ông. Nhiều người trong làng cũng đến và cầu nguyện trước bức tượng ông Reddy - Ảnh: Chụp màn hình Nhiều người nói, tình yêu không chết đi và cô Padmavathi đang chứng minh điều đó bằng cuộc đời mình. Kể từ sau việc cô dựng tượng chồng trở nên nổi tiếng tại địa phương, đã có nhiều người khác trong làng đến ngôi đền đặc biệt này để cầu nguyện cho hạnh phúc của họ.

Vì gia đình cô Padmavathi là gia đình có nhiều tài sản, được xem là giàu có trong vùng, vì vậy ngoài việc dựng tượng chồng để cầu nguyện, cô còn lưu giữ những kỷ niệm đẹp của chồng bằng cách làm từ thiện. Cô Padmavathi cùng các thành viên trong gia đình mình thường tổ chức các buổi phân phát thực phẩm miễn phí cho người nghèo vào các ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày rằm hàng tháng. Cô Padmavathi còn thường xuyên làm từ thiện để tưởng nhớ chồng - Ảnh: Cắt từ clip Trước đây, một vụ việc tương tự cũng khá nổi tiếng cũng đã từng xảy ra tại Ấn Độ. Một doanh nhân đến từ thành phố Madurai, bang Tamil Nadu đã đặt đúc một bức tượng với kích thước thật như vợ mình sau khi bà qua đời được làm bằng sợ thủy tinh, cao su và sơ bằng các loại sơn đặc biệt. "Vợ tôi chỉ mới mất đây thôi và khi nhìn vào bức tượng này, tôi dường như có thể kết nối với bà ấy" - Vị doanh nhân này cho biết.

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