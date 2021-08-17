Kinh hoàng và giận dữ: Bé gái 6 tuổi thuộc tầng lớp Dalit ở Ấn Độ bị gã hàng xóm đồi bại hiếp dâm, mâu thuẫn giai cấp một lần nữa gia tăng

Thế giới 17/08/2021 09:00

Một bé gái 6 tuổi thuộc tầng lớp Dalit tại Ấn Độ đã bị hiếp dâm bởi tên hàng xóm biến thái.

Theo India Times, một vụ cưỡng hiếp đã được báo cáo vào chiều thứ tư ngày 10/8 vừa qua. Nạn nhân là một cô bé 6 tuổi thuộc tầng lớp Dalit được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng bị thương nặng.

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Cô bé 6 tuổi thuộc tầng lớp Dalit vừa bị hiếp dâm bởi tên hàng xóm thú tính - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ đã làm kiểm tra y tế cho cô bé, bao gồm cả xét nghiệm để chứng minh bị xâm hại. Bé gái sau đó được chuyển đến Viện Khoa học Y tế Toàn Ấn Độ (AIIMS) để tiếp tục chữa trị trong khi vẫn còn đang trong giai đoạn nguy kịch.

Về hung thủ, dựa trên đơn khiếu nại của gia đình nạn nhân, kẻ đã cưỡng hiếp cô bé là người hàng xóm 34 tuổi. Được biết, tên này đã bị bắt cũng vào thứ tư ngày 10/8 vừa qua. Tên cầm thú này đã bị buộc tội xâm phạm tình dục trẻ em dựa theo Bộ luật Hình sự Ấn Độ.

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Phụ nữ ở Ấn Độ luôn sống trong trạng thái lo sợ sẽ bị xâm hại bất kỳ lúc nào - Ảnh minh họa: Internet

Trước sự việc kinh hoàng này, bà Swati Maliwal - người đứng đầu Ủy ban Phụ nữ Delhi đã vô cùng tức giận vì từ trước đến nay không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc bảo đảm an toàn cho người phụ nữ ở quốc gia này.

"Một bé gái 6 tuổi vô tội đã bị một kẻ biến thái cưỡng hiếp tại khu vực Mayur Vihar. Nhóm chúng tôi đã ở bên bé gái từ hôm qua. Hiện nghi phạm đã bị tạm giam. Những cô gái vị thành niên sẽ tiếp tục là nạn nhân của sự tàn bạo này trong bao lâu nữa?" Tại sao không có cuộc thảo luận về sự an toàn của phụ nữ trong nước?"

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Cứ 22 phút trôi qua, có một vụ cưỡng hiếp xảy ra tại Ấn Độ - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, cứ mỗi 22 phút ở Ấn Độ lại có một vụ hiếp dâm xảy ra, theo kết quả khảo sát của Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc trên CNN chỉ ra rằng, 95% trong số 2.001 phụ nữ tham gia khảo sát ở thủ đô New Delhi cảm thấy bất an tại các nơi công cộng, thậm chí nơi này còn có một tên gọi khác là "thủ đô hiếp dâm" - theo Wikipedia.

Hơn hết, đa phần nạn nhân của các vụ hiếp dâm là những người phụ nữ thuộc tầng lớp Dalit. Ước tính, cứ mỗi ngày trôi qua lại có 10 người phụ nữ Dalit bị cưỡng hiếp.

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Một người đàn ông bị lột da đầu sống chỉ bởi vì ông ta thuộc tầng lớp Dalit - Ảnh: NY Times

Dalit là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội Ấn Độ dựa trên chế độ đẳng cấp trong xã hội đạo Hindu đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Tầng lớp này thậm chí bị coi là “không đáng để đụng tới” và tỉ lệ các vụ hành hung và bạo lực nhắm vào họ đang tiếp tục gia tăng

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