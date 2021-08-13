Mâu thuẫn trong đám cưới bạn, cô gái lạc trong rừng sâu và nhận cái kết kinh hoàng

Thế giới 13/08/2021 05:16

Một người phụ nữ được báo cáo rằng đã mất tích cả tháng trời tại khu vực có gấu dữ sinh sống, các nhà chức trách địa phương tin rằng cô đã bị đàn gấu tấn công và ăn thịt.

Theo trang The Sun, sau khi nhận được một cuộc gọi cầu cứu khẩn cấp tại tỉnh Sverdlovsk, Nga của một cô gái, lực lượng cứu hộ đã tức tốc lên đường đi giải cứu. Tuy nhiên sau một tháng tìm kiếm trong vô vọng, một chút tung tích về cô gái này vẫn không được tìm thấy.

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Yana Balobanova dược cho là đã bị gấu ăn thịt sau hơn 1 tháng mát tích trong rừng - Ảnh: The Sun

Được biết, nạn nhân là Yana Balobanova, 24 tuổi cô mất tích sau khi dự tiệc cưới của một người bạn trong một khu rừng thuộc thị trấn Severouralsk, tỉnh Sverdlovsk, Nga. Yana được cho là đã nảy sinh xung đột với một vị khách khác tại buổi tiệc nên cô đã tức giận rời khỏi đám cưới một mình và tìm đường đi ra khỏi khu rừng rậm rạp.

Theo báo cáo của đội cứu hộ, họ đã sử dụng những chú chó được huấn luyện đặc biệt để lần theo dấu vết của Yana nhưng cuộc tìm kiếm đã rơi vào ngõ cụ khi những chú chó này bị kích động. Thì ra, lẫn vào mùi của Yana là mùi của rất nhiều con gấu nâu. Những dấu chân gấu cũng đã bị phát hiện càng làm tăng thêm khả năng cô gái đã bị tấn công và giết chết, thậm chí bị gấu ăn thịt.

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Khi bị gấu nâu tấn công, một người bình thường hoàn toàn không có khả năng chạy trốn - Ảnh: The Sun

Sau hơn 1 tháng cật lực tìm kiếm, cô gái vẫn còn đang mất tích, thậm chí một dấu vết nhỏ hay hài cốt của cô cũng chưa từng được tìm thấy. Thanh tra về động vật hoang dã, ông Andrei Sakulin cho hay: "Không còn hy vọng rằng Yana sẽ được tìm thấy vẫn còn sống. Có rất nhiều dấu chân của gấu mẹ lẫn gấu con chứng tỏ rằng đây là khu vực vô cùng nguy hiểm đối với con người".

Ông Sakulin cũng cho biết thêm: "Nếu một con gấu mẹ phát hiện một người lạ đang ở gần con của nó, nó có thể lập tức tấn công mà không hề có âm thanh gầm gừ báo trước.

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Đội cứu hộ đã tìm kiếm Yana hơn 1 tháng nhưng không thể tìm thấy gì dù là thi thể của cô nên khả năng cao xương cốt của cô đã được chôn cất bởi những con gấu - Ảnh: The Sun

Những con gấu này thường tấn công ở tốc độ cực nhanh, lên đến 60km/giờ, vì vậy con người hoàn toàn không có khả năng chạy thoát khỏi chúng. Ngoài ra, vào thời điểm này trong năm, những con gấu đực cũng hành xử vô cùng hung hãn".

Người cha tội nghiệp của nạn nhân, ông Yakov Balobanova trả lời phỏng vấn của E1 rằng rất có thể, một con gấu đã bắt được con gái của ông vì Yana hoàn toàn không có kinh nghiệm sống sót một mình trong rừng. Vì vậy, rất có thể hài cốt của cô đã bị chôn bởi những con gấu sau khi chúng tấn công cô.

Được biết, sau khi bị lạc trong rừng, Yana đã gọi điện cho đội cứu hộ 2 lần. Lần thứ nhất là vào tối hôm tổ chức hôn lễ và lần thứ hai là vào sáng sớm hôm sau.

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Yana đã gọi cho đội cứu hộ 2 lần trước khi hoàn toàn mất tích - Ảnh: The Sun

Natalia Volkova, người đứng đầu đội tìm kiếm Proryv cho biết: “Chúng tôi đã tình cờ gặp một cụ già đang hái quả trong rừng khi đang tìm kiếm Yana. Ông cụ này cho biết có nhớ ra cô Yana vì ông ấy vô cùng ngạc nhiên khi thấy một phụ nữ trẻ lại ở trong rừng một mình.

Ngoài ra, những con chó tìm kiếm đã đánh hơi ra mùi của cô ấy nhưng nó vẫn chưa dẫn đến bất cứ điều gì".

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