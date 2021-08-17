Vì phạm phải tội ác không thể dung thứ, những tên tội phạm ấu dâm tại Kazakhstan đều bị thiến hóa học, khiến cho họ bị mất đi "bản năng" của một người đàn ông.

Kazakhstan được biết đến là một trong những quốc gia đi đầu trong việc thực thi hình phạt thiến hóa học cho những tên tội phạm ấu dâm. Được biết, hình phạt này sẽ được áp dụng dưới hình thức tiêm và vẫn sẽ tiếp tục dù cho kẻ phạm tội đã hết án tù. Tờ The Sun vừa mới đây đã có cuộc phỏng vấn với những tội nhân đã từng trải qua hình phạt này. Được biết vì hình phạt này ảnh hưởng trực tiếp đến "bản năng" đàn ông, nhiều kẻ ấu dâm đã sợ hãi đến mức khóc lóc và van xin để bản thân đừng bị "thiến".

Một tội phạm ấu dâm (áo đen, mũ lưỡi trai) đang chia sẻ về trải nghiệm bị thiến hóa học của mình với các phóng viên - Ảnh: The Sun "Với những gì đã xảy ra với mình, tôi muốn nói với những người đàn ông khác rằng họ không nên phạm vào tội này. Tôi cầu xin những người chỉ định thiến hóa học tôi, hãy hủy bỏ quyết định. Tôi vẫn còn rất trẻ", một kẻ ấu dâm chia sẻ. Một tội phạm ấu dâm khác nói: "Tôi biết các chất đó có hại cho cơ thể mình. Tôi biết thiến hóa học sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi trong tương lai".

Chia sẻ với phóng viên, Marat - một tù nhân đang thụ án 15 năm tù vì cưỡng hiếp một bé gái tiết lộ mình đã bị thiến hóa học được 3 lần và không thể thực hiện được bản năng của một người đàn ông. "Mọi thứ thực sự tồi tệ với khả năng tình dục của tôi sau khi bị thiến hóa học. Tôi cần sinh hoạt tình dục nhưng không thể có được khoái cảm. Sau khi ra tù, tôi còn cuộc sống riêng của mình, gia đình và vợ con", Marat nói. Một tội phạm ấu dâm đang chuẩn bị thực hiện hình phạt thiến hóa học - Ảnh: The Sun Mẹ tội phạm ấu dâm 50 tuổi bị kết án vì cưỡng hiếp cô bé 14 tuổi cho biết: " "Tôi bị kết án 17 năm tù và được đưa tới đầy hồi tháng 2 năm nay. Họ nói rằng tôi sẽ bị thiến hóa học". Được biết, luật pháp Kazakhstan có tồn tại một chính sách "không khoan nhượng". Ngoài việc thực thi hình phạt thiến hóa học đối với các tội phạm ấu dâm, quốc gia này còn công khai hình ảnh, danh tính, địa chỉ của những kẻ ấu dâm sau khi ra tù.

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