Chuyện tình kịch tính hơn cả phim Hollywood: Người phụ nữ yêu và kết hôn với kẻ đã giết chết anh trai cô

Thế giới 18/08/2021 06:00

Người phụ nữ này đã gửi lời tha thứ của mình đến tên sát nhân khi hắn ta ở trong tù và mối tình của họ bắt đầu nảy nở từ đó.

Trang Mirror đưa tin, một người phụ nữ ở thành phố Cleveland, bang Ohio, Hoa Kỳ vừa kết hôn với kẻ đã giết chết anh trai cô. Được biết, sau 32 năm ngồi tù, mới đây người đàn ông này đã được trả tự do sau khi lật lại vụ án.

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Cặp đôi hạnh phúc khi cuối cùng cũng đã được đến bên nhau sau 32 năm xa cách - Ảnh: Mirror

Crystal Straus là em cùng mẹ khác cha của Brain McGary - người đã bị Tiedjen (anh trai kế của 2 người kia) bắn chết vào tháng 6 năm 1989. Khi đó, Brain 18 tuổi được được tìm thấy thấy đã chết với những vết đâm và vết thương do súng bắn trong phòng ngủ của mình năm 18 tuổi. Mọi nghi vấn đổ dồn vào Tiedjen (lúc này 25 tuổi) - người ở chung phòng với Brain.

Khám nghiệm tử thi cho thấy, Brain có một vết đâm sâu ở ngực và một lỗ đạn ở giữa 2 mắt. Thám tử cũng đã tìm thấy vật chứng quyết định của vụ án là máu của Brain trên khẩu súng và trên những viên đạn nằm trong túi của Tiedjen. Tuy vậy, Tiedjen chỉ khai là mình "không thể nhớ gì cả" vào đêm xảy ra vụ án.

Rất nhanh sau đó, trong một phiên tòa xét xử, các công tố viên đã tuyên bố rằng có dấu vân tay của Tiedjen được tìm thấy trên khẩu súng gây án và Tiedjen sau đó bị kết án chung thân.

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Tiedjen đã phải chịu án chung thân do bị kết tội đã giết em trai kế của mình - Ảnh: Mirror

Tuy nhiên, sau 32 năm án oan, Tiedjen vẫn một mực khẳng định mình vô tội, anh ta nói: "Trên người tôi không có tàn dư thuốc súng, không có đạn không có máu, không có bất kỳ vết thương nào cả và cũng chẳng có gì trên quần áo tôi và hôm đó."

Gần đây, nhóm pháp lý của Tiedjen đã tìm được và gửi đến tòa án tối cao những bức ảnh về hiện trường vụ án năm 1989 chưa từng được công bố trước đó. Vì vậy, Tiedjen đã được tại ngoại lần đầu sau hơn 30 năm nhưng vẫn bị quản thúc tại gia để chờ phiên tái xét xử diễn ra vào ngày 31/8 tới đây.

Quay lại với mối tình đầy trái ngang của Tiedjen và Crystal (trên danh nghĩa là em kế của anh ta), mối tình của họ bắt đầu từ lá thư tay tha thứ mà Crystal đã gửi vào tù năm 2016 nói rằng cô đã tha thứ cho anh. Tiedjen cho biết, sau đó anh cũng đã viết thư hồi âm cho Crystal chứng minh rằng mình vô tội và tình cảm của họ cũng đâm chồi nảy lộc từ đó.

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Ảnh cưới của cặp đôi được đăng tải trên MXH - Ảnh: Mirror

Được biết, Tiedjen đã cầu hôn Crystal qua điện thoại vào đêm giao thừa năm ngoái qua điện thoại vì lo rằng anh sẽ không thể ra ngoài để nói câu này với Crystal. May thay, Tiedjen đã được tại ngoại sau đó và cả 2 đã tổ chức hôn lễ vào cuối tuần vừa rồi.

Chia sẻ về tình cảm của mình và Tiedjen, Crystal nói: “Cả hai chúng tôi đều có điểm chung, đó là sự ra đi của Brian. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện và tình cảm cứ thế phát triển”.

“Rõ ràng là tôi yêu anh ấy. Nếu tôi không yêu anh ấy, tôi sẽ không ngồi đây với anh ấy hôm nay." - Crystal nói trong hôn lễ của 2 người. Còn Tiedjen, trong cuộc phỏng vấn với News5 Cleveland, anh đã khẳng định rằng mình yêu Crystal bằng "cả trái tim".

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Từ khóa:   anh kế giết người án oan

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