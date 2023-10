The India Today, một người đàn ông ở thị trấn Avinashi, quận Coimbatore, bang Tamil Nadu, Ấn Độ đã cố gắng giết chết con gái mình bằng cách rạch họng cô ấy bằng một con dao rọc giấy vào thứ bảy ngày 14/8 vừa qua. Được biết, lý do sâu xa là do cô con gái đã kết hôn mà không chờ mẹ cha sắp đặt.

Ông Pooraja đã cắt cổ con gái mình chỉ vì co ấy tự ý kết hôn - Ảnh: India Today

Bị cáo được xác định là một người đàn ông tên Pooraja sống bằng nghề vẽ thuê, con gái của ông năm nay 19 tuổi tên là Priyanka đã phải lòng chàng trai 25 tuổi tên Muahammad Yasin là công nhân tại một công xưởng may mặc. Mặc dù mối tình này bị ông Pooraja cấm đoán nhưng đôi trẻ vẫn bên nhau hạnh phúc 4 năm và lờ đi lời của cha.