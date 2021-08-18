Say xỉn, người cha trừng phạt con gái theo cách vô cùng kinh hoàng, khi biết nguyên nhân triệu người giận dữ

Thế giới 18/08/2021 07:00

Một người đàn ông sau khi uống say đã cố gắng cắt cổ con gái ruột của mình vì tức giận khi cô dám tự yêu và kết hôn chứ không chờ sự sắp đặt của mẹ cha.

The India Today, một người đàn ông ở thị trấn Avinashi, quận Coimbatore, bang Tamil Nadu, Ấn Độ đã cố gắng giết chết con gái mình bằng cách rạch họng cô ấy bằng một con dao rọc giấy vào thứ bảy ngày 14/8 vừa qua. Được biết, lý do sâu xa là do cô con gái đã kết hôn mà không chờ mẹ cha sắp đặt.

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Ông Pooraja đã cắt cổ con gái mình chỉ vì co ấy tự ý kết hôn - Ảnh: India Today

Bị cáo được xác định là một người đàn ông tên Pooraja sống bằng nghề vẽ thuê, con gái của ông năm nay 19 tuổi tên là Priyanka đã phải lòng chàng trai 25 tuổi tên Muahammad Yasin là công nhân tại một công xưởng may mặc. Mặc dù mối tình này bị ông Pooraja cấm đoán nhưng đôi trẻ vẫn bên nhau hạnh phúc 4 năm và lờ đi lời của cha.

Một viên cảnh sát tại đồn cảnh sát Avinashi, ông Karthik Thangam cho biết: "Khi hành hung con gái, bị cáo đang trong trạng thái say xỉn và mục tiêu của ông ta là làm bị thương con gái vì cô ấy đã không vâng lời cha."

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Ông Pooraja đã cắt cổ Priyanka bằng một chiếc dao rọc giấy - Ảnh minh họa: Internet

Được biết dù ông Pooraja đã nhiều lần phản đối cuộc tình này, thậm chí ép Priyanka đến ở với chị cô tại một vùng khác để chia cắt đôi trẻ nhưng cả 2 vẫn lén lút qua lại. Vào ngày 16/7 vừa qua, Priyanka đã lén trốn ra ngoài với Yasin để bí mật kết hôn, sau đó cặp đôi sống tại nhà với gia đình của Yasin.

Thứ bảy vừa rồi, khi mà tất cả mọi người trong gia đình đều ra ngoài đi làm để lại Priyanka một mình, cha của cô đã tìm đến. Ông Pooraja đang say khước cầm một chiếc dao rọc giấy lao đến và cắt cổ con gái mình. Sau khi gây án, ông Pooraja đã bỏ chạy khỏi hiện trường bỏ mặc Priyanka đang hấp hối.

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Ông Pooraja còn tuyên bố rằng chỉ cần con gái tiếp tục kết hôn tình yêu, ông sẽ vẫn phản đối như vậy - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, Priyanka được hàng xóm phát hiện và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó, may mắn là cô đã được cứu sống. Pooraja cũng bị cảnh sát tìm ra và bắt giam ngay sau đó. Tại đồn cảnh sát, Pooraja thú nhận tội ác của mình nhưng ông ta vẫn một mực phản đối cuộc hôn nhân tình yêu của con gái và sẽ làm vậy dù cho cô có kết hôn với người khác.

Cảnh sát địa phương cho biết không có bất kỳ động cơ nào khác đằng sau sự việc này bằng chứng là bị cáo không làm hại bất cứ ai trong gia đình của anh Yasin.

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