Trong một tài liệu nói về mối quan hệ của cha mẹ ruột Daisy, cha của cô - Carvel Bennett, khi đó 28 tuổi đã ép mẹ cô, khi đó mới 13 tuổi phải quan hệ tình dục khi cô đang được thuê để trông hộ những đứa con của anh ta. Điều đó chứng tỏ, Daisy là sản phậm của một cuộc ấu dâm .

Theo Mirror, Daisy năm nay đã ngoài 40 tuổi là một người da màu, cô đã được nhận nuôi từ lúc 7 tháng tuổi và tên khai sinh của cô cũng đã được thay đổi sau khi được nhận nuôi. Daisy đã lớn lên và luôn tò mò về cách mà mình được sinh ra nên khi cô đủ 18 tuổi, cô đã lần đầu được phép truy cập vào hồ sơ xã hội của mình và biết được sự thật kinh hoàng về cha mẹ ruột của mình.

Vào năm 2015, Daisy lần đầu gặp Bennett sau khi biết được địa chỉ nhà ông ta với một chiếc máy quay lén được gắn ngay trước ngực. Bennett đã cho Daisy vào nhà sau khi cô giới thiệu cô là con gái của ông ta từ hơn 40 năm trước.

Hồ sơ về vụ án này cho biết: "Vấn đề đã được cảnh sát điều tra, nhưng không bao giờ được đưa ra tòa." Daisy, hiện là một nhân viên xã hội, nói: “Thật là sốc khi đọc được điều đó, nhưng còn sốc hơn khi không thủ phạm không hề bị bắt hay phạt gì cả”.

Daisy và Bennett sau đó đã trò chuyện khoảng 40 phút, Daisy cho biết khoảng thời gian đó "vô cùng kỳ lạ". Sau khi nói Daisy thật sự có những nét giống với con gái anh ta, Bennett thay đổi hoàn toàn và bảo rằng: "Không phải cứ quan hệ với ai đó là sẽ có con" - Câu nói này giống như phủ nhận sự tồn tại của Daisy trong suốt hơn 40 năm qua.

Mẹ của Daisy đã bị cưỡng hiếp vào năm 13 tuổi sau đó sinh ra cô - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, vào năm 2014, Daisy đã quyết tâm phải đưa Bennett ra trước vành móng ngựa. Cô đã đến gặp Cảnh sát hạt West Midlands và đề nghị cung cấp ADN của mình để phục vụ điều tra. Tuy vậy, cô được thông báo rằng họ không thể hỗ trợ cho đơn kiện của cô từ khi mẹ ruột của cô khiếu nại. Sau đó là hàng tháng trời cô cố gắng tìm lại công lý nhưng nhận lại cũng chỉ là những cái lắc đầu mang lại sự bực tức.

Daisy cho biết: "Tôi không bao giờ ép mẹ đẻ của mình phải ra mặt. Tôi muốn truy tố theo quyền của mình và sử dụng bằng chứng của tôi. Tôi vô cùng tức giận khi cả cuộc đời mình, tôi đều bị phủ nhận bởi kẻ đã tạo ra tôi."

"Một trong những điều kinh tởm và thiếu tôn trọng với tôi nhất chính là họ thậm chí chưa từng gặp tôi để xem xét bất kỳ bằng chứng nào. Tôi nghĩ ông ta (Bennett) vẫn là một kẻ gây hại với trẻ em - nhưng anh ta thậm chí còn chưa từng bị thẩm vấn một lần nào. Liệu bạn còn cứu chữa được không nếu bạn hiếp dâm một đứa trẻ trong chính ngôi nhà của bạn" - Daisy nói thêm.

Daisy sau đó đã được một gia đình da trắng nhận nuôi vào năm 7 tháng tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Vào tháng 8/2019, mẹ ruột của Daisy sau thời gian dài đấu tranh tư tưởng đã quyết định lộ diện và ủng hộ việc khởi tố Bennett. Tháng 12 cùng năm, Bennett bị bắt với cáo buộc hiếp dâm trẻ em với bằng chứng là ADN của Daisy. Bennett sau đó đã nhận hình phạt là ngồi tù 11 năm cho tội ác của mình.

Daisy cho biết, phiên tòa xét xử Bennett là quá sức với cô vì đó là lần đầu tiên trong hơn 40 năm cô được ở chung 1 căn phòng với cha mẹ ruột của mình nhưng lại là phiên tòa xử tội hiếp dâm. Tuy vậy, Daisy cũng cảm thấy vô cùng tự hào khi đã góp phần thay đổi luật giúp cho hàng ngàn người như cô có thể tìm lại được công lý. Thậm chí, thẩm phán Martin Hirst đã khen ngợi Daisy vì sự cố gắng không ngừng nghỉ.

Carvel Bennett phải ngồi tù 11 năm cho tội ác của mình - Ảnh: Mirror

Tuy vậy, sau hơn 40 năm, Bennett vẫn không hề tỏ ra hối lỗi về tội ác mà mình đã gây ra. Tại phiên tòa, anh ta nói: "Tôi không cảm thấy mình phải xin lỗi cô ấy (Daisy)." Tuy vậy, Daisy chia sẻ mình sẽ sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho Bennett và chưa từng có ý định theo đuổi mối quan hệ cha con với kẻ đã cưỡng hiếp mẹ mình.

Được biết, sau vụ kiện này, Daisy đang vận động để thay đổi luật pháp buộc công nhận những đứa trẻ sinh ra vì những cuộc cưỡng hiếp đều được công nhận là nạn nhân. Nghiên cứu cho thấy, có tới 5% vụ các vụ án cưỡng hiếp đều tạo ra trẻ em.