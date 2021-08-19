Người phụ nữ đã phát sóng trực tiếp trên Facebook cảnh mình tự thiêu bên ngoài tòa án tối cao New Delhi.

Theo India Times, vụ việc này xảy ra vào thứ 2 ngày 16/8 vừa rồi ngay trước cổng Tòa án Tối cao New Delhi, bên ngoài khu phức hợp ở đường Bhagwan Das. Theo đó, người phụ nữ này cùng với một người đàn ông khác đã tự thiêu không rõ lý do. Trong video phát sóng trực tiếp dài 10 phút của mình trên Facebook, người phụ nữ này đã cùng với một người đàn ông đổ xăng lên cơ thể mình sau đó châm lửa tự thiêu. Trước khi đốt cháy cô thể mình, người phụ nữ đã tự nhận mình là nạn nhân của một cuộc cưỡng bức được cố tình ém nhẹm đi.

Người phụ nữ tuyên bố bản thân là nạn nhân của một vụ hiếp dâm trước khi tự thiêu - Ảnh minh họa: Internet Theo đó, người phụ nữ này cáo buộc nghị sĩ Đảng Bahujan Samaj của thị trấn Ghosi, Atuil Rai đã hiếp dâm cô vào năm 2019. Cô còn cáo buộc luôn cả cảnh sát bang Uttar Pradesh rằng họ đã biến các lời khai của cô trở thành vô dụng để cứu ông Rai. Phó Ủy viên Cảnh sát New Delhi, ông Deepak Yadav cho biết: "Ngay khi nhìn thấy họ bắt đầu tự thiêu, các nhân viên cảnh sát đã nhanh chóng chạy đến và dùng chăn để dập lửa. Cả hai sau đó đã được đưa đến bệnh viện Ram Manohar Lohia trên một chiếc xe tải cảnh sát và đang được điều trị tích cực".

Cảnh sát New Delhi đang dập lửa cho 2 người tự thiêu - Ảnh: Twitter Chia sẻ với báo chí về vụ việc trên, cảnh sát địa phương cho hay họ đã hợp tác với cảnh sát Uttar Pradesh để xác định danh tính và thông báo với thân nhân của 2 người kia. "Chúng tôi đã xác định được 2 người đó là ai nhưng vẫn chưa rõ họ có liên quan như thế nào với nhau. Thông tin chi tiết về danh tính của họ cần phải được bàn bạc thêm với cảnh sát bang Uttar Pradesh và không thích hợp để công bố ra bên ngoài". Ông Rai, kẻ bị người phụ nữ cáo buộc cưỡng hiếp - Ảnh: Twitter Trước đó, Rai đã phải ngồi tù vì liên quan đến vụ án hiếp dâm từ tháng 6 năm 2019. Tháng 12/2020, người phụ nữ đã đệ đơn khiếu nại chống Rai sĩ và phụ tá của ông với bị cáo buộc làm xấu hình ảnh của cô, theo Hindustan Times. Cô cáo buộc rằng những kẻ liên quan đến Rai đã quấy rối cô và gia đình cô.

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