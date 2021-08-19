Người phụ nữ là 'chuyển kiếp' của Marylin Monroe tuyên bố đã kết hôn với hồn ma của Michael Jackson được nhiều năm

Thế giới 19/08/2021 05:00

Người phụ nữ này còn tiết lộ, Micheal Jackson dùng cơ thể của cô ấy để có thể thỏa mãn đam mê nhảy múa khi còn sống.

Theo The Sun, người phụ nữ đến từ nước Mỹ này tên là Kathleen Roberts. Cô ta tự nhận mình là kiếp sau của "biểu tượng gợi cảm" Marylin Monroe và kinh khủng hơn, mới đây cô còn tuyên bố mình và hồn ma của "ông hoàng nhạc pop" Michael Jackson đã kết hôn được vài năm tuy nhiên vẫn chưa từng làm "chuyện vợ chồng".

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Kathleen Roberts hay còn được biết đến là Marylin Monroe chuyển kiếp tuyên bố đã kết hôn cùng với hồn ma của Michael Jackson - Ảnh: The Sun

Tuy cả 2 chưa từng gặp nhau khi Michael Jackson còn sống nhưng Kathleen vẫn một mực tin rằng mình đã thu hút được linh hồn của Michael Jackson nhờ tâm hồn và tính cách trẻ con cùng với bàn tay và chân nhỏ nhắn. Tuy vậy, cô cho rằng linh hồn của ông hoàng nhạc pop thích bánh quy hơn là thân mật với cô vì mỗi lần cô muốn điều đó, Michael Jackson lại yêu cầu cô lấy bánh quy cho anh ta ăn.

"Michael Jackson làm cho tôi sợ hãi bằng những hình ảnh nhện và xác chết máu me nếu tôi bắt đầu hôn anh ấy và có ham muốn thân mật thể xác." - Kathleen chia sẻ.

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Kathleen còn cho biết hồn ma của Michael Jackson rất xấu tính và hay xỉa xói cô - Ảnh: The Sun

Ngoài ra, Kathleen còn cho biết, khác với hình ảnh một ca sĩ nhút nhát trên TV, hồn ma của Michael Jackson nói rất nhiều. Cô cho biết, hồn ma của Michael Jackson rất hách dịch và thường xỉa xói những tật xấu của cô. Tuy nhiên, vì đã kết hôn và rất yêu anh ấy nên cô luôn nhẫn nhịn bỏ qua.

Sau khi chia sẻ câu chuyện của mình lên MXH, có rất nhiều người đã cho rằng Kathleen đã nói dối nhưng cô chỉ xem họ là những "kẻ thù ghét ích kỷ" không đáng quan tâm và còn khẳng định câu chuyện của mình là sự thật 100%.

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Kathleen cho rằng những người bảo cô nói dối chỉ đang ghen tị với mối tình của cô và Michael Jackson mà thôi - Ảnh: The Sun

Kathleen nói trong một clip TikTok của mình: "Michael Jackson đã giúp tôi đối mặt với việc nổi tiếng trên Internet vì anh anh cũng từng trải qua cảm giác tương tự. Tôi cảm thấy bản thân thật đặc biệt khi được chọn làm vợ của Micheal, tình cảm của chúng tôi có nhiều khoảng thăng trầm nhưng sự thật là tôi không thể ngừng việc yêu anh ấy."

Trước đây, Kathleen từng đăng tải lên TikTok của mình nhiều video ghi lại những khoảnh khắc cô bị hồn ma của Michael Jackson "ám" để ca hát và nhảy múa. Tuy vậy, hiện tại cô đã xóa sạch các video như vậy.

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