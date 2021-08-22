Một người đàn ông đã giết con gái 3 tuổi của mình trong trận cãi nhau với vợ vì cô ấy không muốn phải đeo mạng che mặt.

Theo India Today, một người đàn ông tên Pradeep Yadav ở quận Alwar, bang Rajasthan, Ấn Độ trong một lần cãi nhau với vợ đã đánh và giết con gái mình. Được biết, nguyên nhân cuộc cãi vã là do vợ anh từ chối việc đeo mạng che mặt.

Người vợ tên Monika Yadav đã đệ đơn tố cáo chồng mình vào hôm thứ tư ngày 18/8 vừa qua. Được biết, sau khi gây án, bị cáo Pradeep cùng gia đình anh ta đã bí mật hỏa thiêu đứa bé. Hiện nay, Pradeep đang bỏ trốn biệt tích, sĩ quan tại đồn cảnh sát Behror, ông Prem Prakash cho hay.

Vì vợ không chịu đeo mạng che mặt, người đàn ông này đã ra tay giết con gái mình - Ảnh minh họa: Internet

Trong đơn tố cáo của mình, Monika cho biết vụ việc kinh hoàng xảy ra vào thứ 3 ngày 17/8. Cô khai rằng mình và chồng đã cãi nhau kịch liệt khi anh ta buộc cô phải đeo ghunghat (mạng che mặt của phụ nữ Ấn Độ) nhưng cô lại từ chối.

Sau khi tranh cãi một hồi mà vợ vẫn nhất quyết không chịu che mặt, người đàn ông này đã ra tay tát con gái nhỏ mới chỉ của mình. Sau đó, anh ta giật bé gái khỏi tay vợ rồi ném cô bé xuống đất, gây ra cái chết thương tâm.

"Người khiếu nại nói rằng chồng cô ấy luôn yêu cầu cô ấy phải đeo ghunghat (mạng che mặt). Vào hôm thứ ba vừa rồi, họ lại tiếp tục cãi nhau về vấn đề này. Sau đó, anh ta tát con gái của họ và khi người phụ nữ tiếp tục phản đối, anh ta đã giật lấy con gái của họ gái rồi ném ném cô bé xuống đất gây ra cái chết cho bé." - cảnh sát địa phương cho biết.

Trong đơn tố cáo của mình, Monica Yadav còn cáo buộc chồng cô và các thành viên trong gia đình của anh ta sau đó đã bí mật hỏa táng cô bé.

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