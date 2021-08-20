Cuộc tấn công man rợ này của con chó diễn ra ngay trước mặt lũ trẻ của cô, những đứa bé đã tận mắt chứng kiến khuôn mặt của mẹ chúng bị cắn xé kinh hoàng đến mức lộ cả xương. Bảo mẫu của 3 đứa trẻ cũng đã bị con chó này vồ lấy khi cố bảo vệ tụi nhỏ, 1 chân và 1 tay của cô ấy đã bị gãy sau sự việc trên.

Theo trang Mirror, một người phụ đã bị chính con chó bull mà mình cưng chiều cắn xé kinh hoàng tại nhà riêng của cô ở hạt Nottinghamshire, Anh quốc. Được biết, bởi dĩ cô bị con chó tấn công là vì cô đã cố gắng bảo vệ các con của mình khỏi nó.

Người hàng xóm của gia đình này, Jade đã nghe thấy tiếng la thất thanh của người mẹ từ tận bên kia đường. Cô và bạn trai của mình lập tức băng qua con đường vào lúc nửa đêm để vào trong ngôi nhà vì họ lo sợ rằng ai đó sẽ bị giết trong đêm nay nếu họ không đến kịp.

Sự việc kinh khủng này cuối cùng cũng kết thúc sau khi một thành viên trong gia đình đã lợi dụng lúc con chó sơ hở mà dùng dao đâm chết nó. Người mẹ 40 tuổi hiện cần phẫu thuật thẩm mỹ gấp để khuôn mặt được lành lặn trở lại.

Jade cho biết, khi cô bước vào nhà, máu ở khắp nơi và những vết thương trên mặt của người mẹ nghiêm trọng đến mức có thể nhìn thấy cả xương bên trong. Những cô con gái của người phụ nữ đã hết sức hoảng sợ và vẫn còn bị sốc bởi dư âm của sự việc, cô chia sẻ thêm.

Ngôi nhà nơi người phụ nữ đã bị 'xé xác' khi cố gắng bảo vệ các con của mình - Ảnh: Mirror

Khi Jade và bạn trai đến gần căn nhà, họ nghe thấy tiếng hét thất thanh của người phụ nữ ngày càng lớn và ai đó đang gọi đến tổng đài khẩn cấp và nói rằng: "Cô ấy sẽ chết mất". Vì vậy 2 người đã khẩn trương vào trong căn hộ.

Bạn trai của Jade là một người khá mạnh mẽ nhưng anh ta cũng đã "sốc đến cực độ" khi chứng kiến cảnh tượng ở bên trong ngôi nhà vào tối hôm đó. Máu vương vãi khắp nơi, tay chân của bà vú gì thì chi chít những vết cắn và nó còn bị biến dạng trong như đã bị gãy.

Người phụ nữ (người mẹ) thì đang nằm sõng soài trên mặt đất với khuôn mặt được miêu tả là "thịt và răng trộn lẫn vào nhau được bao phủ bởi máu". Jade nói thêm rằng, người mẹ thật sự sẽ phải chi ra một khoản tiền khổng lồ để chữa cho khuôn mặt nếu như muốn nó trở nên lành lặn vì tình trạng của cô ấy thực sự rất tệ.

Chia sẻ về con chó đã gây ra cuộc tấn công, Jade cho biết con chó được đặt tên là Zeus và thường hay chơi với lũ trẻ tuy nhiên lúc nào cũng có một người lớn đứng trông chừng và con chó cũng đã được nuôi từ nhỏ như một thành viên trong gia đình này. Cô nói thêm, Zeus không bị xích mà được tự do chạy nhảy xung quanh nhà và còn sủa khi có người khác đến.

Chó và các thú cưng có lịch sử bạo lực khác được khuyến cáo không được ở chung với con nít nếu không có người lớn trông chừng - Ảnh minh họa: Internet

Thanh tra thám tử Jon Kerry, thuộc đồn cảnh sát Nottinghamshire đã nói rằng việc một người bị tấn công bởi chú chó cưng là vô cùng "kinh khủng" Ngoài ra, ông còn cảnh báo những người nuôi chó rằng không được để những chú chó "có bất kỳ cơ hội nào" được ở gần trẻ em mà không có người lớn trông chừng. May mắn là 3 đứa trẻ đã không bị tấn công trong sự việc lần này.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra. Họ vẫn đang tìm hiểu nguyên do để lý giải vì sao chú chó được nuôi lâu năm lại trở nên hung dữ và tấn công người nuôi mình như vậy.

“Mặc dù con vật này là một giống chó không bị cấm, nhưng đây là một lời nhắc nhở nghiêm khắc đối với tất cả các chủ sở hữu vật nuôi không nên những con vật nuôi ở một mình xung quanh trẻ em, đặc biệt là nếu chúng từng có xu hướng bạo lực".