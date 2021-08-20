Khi ác quỷ ở ngay bên cạnh: Nữ sinh đi nhờ xe của hai thanh niên cùng làng ai ngờ bị cưỡng hiếp tập thể dã man

Thế giới 20/08/2021 07:00

Cô nữ sinh này vì buông bỏ cảnh giác với những người mình quen biết nên đã gặp phải một kết cục đáng buồn.

Thống kê cho biết, cứ mỗi 22 phút trôi qua, lại có một vụ hiếp dâm xảy ra tại Ấn Độ. Phụ nữ nước này cho biết, họ luôn thiếu cảm giác an toàn mỗi khi ra đường dù cho đã che kín cơ thể bằng quần áo và chỉ để lộ ra đôi mắt.

Theo Hindustan Times, một vụ cưỡng hiếp mới đây đã được báo cáo tại thành phố Amritsar, bang Punjab, Ấn Độ. Nạn nhân là một cô gái 19 tuổi sau khi đi nhờ xe đến trường đã bị 2 người cùng làng cưỡng hiếp. Hiện nay, 1 trong 2 bị can đã bị bắt, theo cảnh sát.

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Nữ sinh 19 tuổi sau khi đi nhờ xe đến trường đã bị 2 người cùng làng cưỡng hiếp - Ảnh minh họa: Internet

Vụ việc kinh khủng này đã xảy ra vào thứ sáu ngày 13/8 vừa qua nhưng đến tận thứ 3 nạn nhân mới đến để báo án. Cảnh sát cho biết, theo lời của nạn nhân thì cô bị đe dọa phải giữ im lặng chuyện này.

Danh tính của 2 hung thủ hiện đang được giữ kín vì đều cùng làng với cô bé. Các bị cáo này bị buộc tội hiếp dâm tập thể, đồng lõa gây án, đe dọa nạn nhân theo Bộ luật hình sự Ấn Độ (IPC) tại đồng cảnh sát Kambo.

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Các bị cáo này bị buộc tội hiếp dâm tập thể, đồng lõa gây án, đe dọa nạn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Trên đơn khiếu nại, nạn nhân viết: "Vào ngày 13/8, tôi cùng với mẹ đang có mặt tại làng. Một trong hai bị cáo đến gần chúng tôi và đề nghị cho đi nhờ. Hắn ta đã thả mẹ tôi trên đường đi và đề nghị sẽ đưa tôi đến trường của tôi.

Tuy nhiên, bị cáo lại đưa tôi đến một ngôi nhà ở thôn gần đó, nơi bị cáo kia đã có mặt sẵn. Sau đó, cả hai đã thực hiện hành vi cưỡng hiếp tôi và đe dọa sẽ giết tôi nếu tôi kể lại sự việc cho bất kỳ ai".

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Nạn nhân đã bị các kẻ thủ ác đe dọa đến tính mạng nếu dám công khai chuyện này - Ảnh minh họa: Internet

Một viên cảnh sát tại đồn cảnh sát Kambo, ông Prabhjit Singh cho biết: "Chúng tôi đã bắt giữ được một trong hai bị can của vụ án và sẽ tiếp tục việc truy nã để mau chóng bắt được kẻ còn lại".

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Người phụ nữ đã phát sóng trực tiếp trên Facebook cảnh mình tự thiêu bên ngoài tòa án tối cao New Delhi.

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