Sau khi kết hôn 4 tháng, vợ đột ngột tử vong tại nhà, người chồng làm 'điều kỳ lạ' khiến nhiều người khó hiểu

Thế giới 22/08/2021 22:33

Một người đàn ông đang bị tình nghi giết người khi vợ của anh được phát hiện đã chết trong ngôi ngôi nhà của họ vào tối thứ 6 vừa qua.

Hindustan Times đưa tin, vụ việc xảy ra tại thành phố Pune, bang Maharashtra, Ấn Độ. Nạn nhân mới chỉ 19 tuổi trong khi chồng của cô hiện đang 21 tuổi, cả hai cùng sống tại nhà của cha mẹ chồng tại khu vực đường Sinhgad. Cảnh sát và các chuyên gia y tế đang tích cực làm việc để xác định xem cô gái này đã bị giết hay tự tử.

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Chồng của nạn nhân đã bỏ trốn kể từ khi cái chết của cô được phát hiện - Ảnh minh họa: Internet

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sassoon đang bảo quản thi thể của nạn nhân vì các xét nghiệm ban đầu không thể chỉ ra được nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên, cảnh sát đang nghi ngờ cái chết của nạn nhân có liên quan đến chồng cô vì anh ta đã mất tích kể từ khi cái chết của người vợ được phát hiện.

“Họ mới cưới cách đây 4 tháng và sống với bố mẹ của người chồng. Họ đều là những người thuộc nhóm thu nhập thấp, và đều đang làm việc khi sự việc xảy ra. Vì đến nay vẫn chưa có có nhân chứng nào mà người chồng thì đang bỏ trốn mà chúng tôi đều nghi ngờ anh ta có liên quan đến cái chết của vợ” - thanh tra cảnh sát cấp cao Devidas Gheware của đồn cảnh sát đường Sinhgad cho biết.

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Cặp đôi mới chỉ kết hôn 4 tháng và sống cùng gia đình chồng - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, gia đình của nạn nhân chỉ mới chuyển tới nơi ở hiện tại sau khi cặp đôi làm đám cưới vì nơi ở cũ khá nhỏ cho 4 người cùng chung sống. Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện những dấu vết đáng nghi trên cổ của nạn nhân.

Các bác sĩ đến hiện nay vẫn chưa thể xác minh được nguyên nhân cái chết của nạn nhân, vì vậy họ đã thông báo cho cảnh sát và đăng ký để có thể thực hiện một cuộc pháp y hoàn chỉnh.

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