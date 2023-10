Lượng mưa kỷ lục, bão lớn đổ bộ nước Mỹ, tổng thống Joe Biden tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Theo The Sun, khi bão Henri tấn công vào bờ biển phía Đông Hoa Kỳ, bang Rhode Island đã hứng chịu một trận mưa kèm theo gió lớn khủng khiếp.

Rob Edwards, phó chánh văn phòng Sherriff của Quận Humphreys, nói với New York Times: “Mọi thứ đang diễn ra rất nhanh và chúng tôi đang tìm kiếm những người mất tích ở khắp mọi nơi”.

Các quan chức cấp cao xác nhận với tờ New York Times hôm chủ nhật vừa rồi rằng có ít nhất 22 người, bao gồm cả 2 em bé sinh đôi đã bị cuốn khỏi vòng tay của cha và qua đời trong trận lũ lụt thảm khốc. Các nhà chức trách cũng lo ngại rằng con số thương vong sẽ còn tăng lên.

Một cặp đôi đang dọn dẹp đống đổ nát sau khi cơ bão qua đi tại Tennessee - Ảnh: AP

Khoảng 17 inch (432 mm) nước mưa đã đổ xuống chỉ trong vòng 24 giờ và phá vỡ các kỷ lục trước đó. Lũ lụt ở các vùng nông thôn đã nhấn chìm hệ thống đường sá, các tháp điện thoại và đường dây cáp khiến việc liên lạc gặp khó khăn vô cùng. Đến chiều chủ nhật, nước lũ dần rút đi và để lại các tòa nhà bị hư hại cùng hàng tác xe hơi, nhà cửa đổ nát.

Tại hạt Haywood, Bắc Carolina, 4 người đang mất tích và 4 người khác đã được xác nhận thiệt mạng sau khi cơn áp thấp nhiệt đới Fred qua đi. Trong khi đó, 17 người ban đầu được báo cáo mất tích vào thứ 6 khi áp thấp Fred đến nơi.

Xe hơi bị cuốn lên ngọn cây trong cơn bão - Ảnh: AP

Trong khi đó, cơn bão nhiệt đới Henri đổ bộ vào khoảng giữa trưa ngày Chủ nhật tại New England, gây ra lũ lụt và mất điện cho một số khu vực dọc theo bờ biển phía Đông.

Thống đốc bang New Jersey, ông Phil Murphy cho biết khoảng 4.500 ngôi nhà ở New Jersey đã bị mất điện, đặc biệt là khu vực trung tâm do ảnh hưởng bởi những trận mưa lớn từ đêm thứ Bảy đến sáng Chủ nhật.

Các nhân viên cứu hỏa cũng tham gia vào đội cứu hộ tại New Jersey - Ảnh: AP

Theo truyền thông địa phương, những trận mưa như trút nước đã khiến nhiều người lái xe bị mắc kẹt, nhiều xe ô tô bị hư hại và nhà cửa ở Middlesex County cũng bị ngập hay nhấn chìm.

Vào chiều Chủ nhật (theo giờ địa phương), Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho bang Rhode Island, bang Connecticut và thành phố New York.

DDaonj đường bị ngập nặng tại Long Island, New York - Ảnh: Getty

"Trong khi người dân ở New England đã quen đối phó với một số thời tiết khắc nghiệt, cơn bão này có khả năng gây ra hậu quả trên diện rộng trên toàn khu vực. Lũ lụt và mất điện nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người khác. Hiện tại, chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để giúp các bang đó chuẩn bị, ứng phó và phục hồi.", Tổng thống Biden nói.

Đoạn đường ở New York bị ngập sâu vào đêm thứ 7, rạng sáng chủ nhật vừa rồi - Ảnh: New York Times

Được biết, thành phố New York đã phải hứng chịu những trận mưa lớn trước khi cơn bão Henri đổ bộ với lượng mưa kỷ lục tới 4,45 inch (113 mm) rơi ở Công viên Trung tâm vào đêm thứ Bảy.

Lượng mưa đã làm gián đoạn dịch vụ đường sắt ở đảo Long Island và miền nam khu vực New England, buộc hàng trăm chuyến bay vào chủ nhật vừa rồi tại các sân bay thành phố New York phải hủy bỏ.