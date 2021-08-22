Bé gái 1 tuổi sống sót thần kỳ trong rừng 3 đêm liên tiếp khi xung quanh đầy rẫy gấu và sói hoang

Thế giới 22/08/2021 22:32

Sau 3 đêm lạc mẹ bé gái vẫn sống sót một cách thần kỳ trong khu rừng vốn nổi tiếng có nhiều thú hoang. Vì vậy, giây phút mọi người phát hiện ra cô bé, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Theo The Sun, cô bé 22 tháng tuổi tên Lyuda Kuzina đã đi lạc khi đang vui chơi trong một khu vườn không có hàng rào ở gần thành phó Obinsk, tỉnh Smolensk, Nga. Cuối cùng, sau 3 đêm tìm kiếm, cô bé đã được tìm thấy còn sống tại khu rừng cách nhà tận 2 dặm rưỡi.

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Bé Lyuda đã mất tích tới 3 đêm đến khi được tìm thấy trong khu rừng cách nhà 2,5 dặm - Ảnh: The Sun

Được biết, có khoảng 500 người tham gia vào cuộc tìm kiếm bé gái này. Người phát ngôn của đội cứu hộ SALVAR cho biết: “Một trong số các nhóm tìm kiếm đã dừng lại để nghỉ ngơi sau khi đã lang thang trong rừng trong một thời gian dài, và đột nhiên họ nghe thấy vài tiếng rít yếu ớt.

Khi đó, họ lần theo tiếng rít và phát hiện Lyuda. Khi thấy có người, cô bé ngay lập tức dang rộng đôi tay gầy guộc của mình và ôm chặt lấy những người cứu hộ của cô ấy. Mọi người đều khóc, những tình nguyện viên có kinh nghiệm và cả những người lần đầu tiên tham gia vào cuộc tìm kiếm hay các cư dân địa phương, tất cả mọi người đều thổn thức vào giây phút ấy.”

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Khu rừng co bé được tìm thấy được báo cáo có xuất hiện nhiều thú hoang, trong đó có chó sói và gấu - Ảnh minh họa: Internet

Lyuda được tìm thấy trong một khu vực sâu trong rừng nơi cây cối đổ nát và có rất nhiều động vật hoang dã gần đó bao gồm cả gấu và sói. Nhiệt độ ban đêm vào thời gian cô bé mất tích cũng ấm bất thường, khoảng 20 độ C đã giúp cô bé sống sót một cách thần kỳ.

"Cô bé (Lyuda) rất yếu và bị côn trùng cắn khắp người, nhưng quan trọng nhất là cô bé vẫn còn sống" - Lực lượng cứu hộ cho biết. Sau đó, có lẽ vì thiếu nước trong thời gian dài, cô bé đã uống hết chai nước chỉ trong một hơi.

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Bé Lyuda an toàn trong vòng tay mẹ sau 3 đêm đi lạc - Ảnh: The Sun

Mẹ của cô Lyuda cho biết, lúc ấy cô đang nói chuyện với người hàng xóm và Lyuda đang đi theo cô. Tuy nhiên, chỉ 1 giây không để mắt tới, cô bé đã mất tích. Bé Lyuda hiện đã được đưa vào Bệnh viện Lâm sàng Trẻ em đặc biệt ở Smolensk.

Bộ trưởng Y tế khu vực Olga Stunzhas cho biết: “Tình trạng của Lyuda hôm nay được đánh giá là ở mức độ trung bình và không có gì đe dọa đến tính mạng. Cô bé đang được truyền tĩnh mạch để tăng cường sức mạnh."

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