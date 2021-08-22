Một nữ y tá đã chia sẻ lên MXH câu chuyện đau lòng về gia đình mình khi mẹ cô đã qua đời vì Covid-19 sau khi từ chối tiêm vaccine.

Theo Mirror, câu chuyện đau buồn xảy ra tại một bệnh viện nằm ở thành phố Middlesbrough, Anh quốc. Y tá Amy Crosby cho biết mẹ của cô là Geraldine đã chết vì Covid-19 ngay tại bệnh viện cô đang thực hiện việc triển khai tiêm phòng vaccine. Amy mô tả cái chết của mẹ cô là "đau đớn nhưng có thể ngăn chặn được" vì bà ấu có thể đã không chết nếu chịu tiêm vaccine như những người khác. Cũng vì niềm tin "lố bịch" về những tác hại của vaccine của mẹ cô mà mối quan hệ của họ đã vô cùng căng thẳng suốt thời gian qua.

Mẹ của Amy đã qua đời vì từ chối tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh: Mirror Trên Twitter của mình, Amy cho biết mình chia sẻ câu chuyện này để có thể thức tỉnh những người vẫn đang hoài nghi về tác dụng của vaccine. Amy viết: “Chúng tôi đã có một mối quan hệ căng thẳng trong 18 tháng qua và một trong những nguyên nhân chính là do cô ấy tin rằng Covid-19 không có thật và vắc-xin rất nguy hiểm. Hôm nay trong bệnh viện, mẹ tôi đã chết vì biến chứng do Covid-19 gây ra, bà ấy đã phải trải qua tháng cuối cùng của cuộc đời mình mà không có gia đình bên cạnh và ký ức cuối cùng của cô ấy là nỗi kinh hoàng khi phải đặt nội khí quản và không biết liệu mình có thể tỉnh lại hay không."

Với tư cách là một y tá đang nghiên cứu về vắc-xin Covid-19 được triển khai tại cùng một bệnh viện mà cô ấy đã qua đời hôm nay, tôi không thể nói với bạn rằng "sự đau đớn có thể ngăn ngừa" này đối với gia đình chúng tôi đau đớn như thế nào." Amy hy vọng cau chuyện sẽ cô sẽ làm nhiều người thay đổi suy nghĩ và đi tiêm vaccine ngay hôm nay - Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, Amy còn gửi lời cảm ơn đến các chuyên viên y tế tại Bệnh viện Đại học James Cook đã "chiến đấu một cách dũng cảm" để cứu lấy mẹ cô, họ chính là những vị "anh hùng" đời thật. Cô hy vọng rằng bi kịch của gia đình mình có thể cứu sống được những người khác bằng cách tiêm vaccine để gia đình họ không phải trải qua nỗi đau tương tự của cô. Kết thúc câu chuyện đau lòng của mình, Amy viết: "Chúc mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ và sẽ nhớ những khoảng thời gian hạnh phúc của gia đình ta, con cầu mong cho mẹ sẽ an nghỉ".

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