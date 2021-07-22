Vào đầu tháng 7, ông Ngô - phụ huynh của một học sinh ở Ưng Đàm (Giang Tây) cho biết, con trai ông 14 tuổi và đang là học sinh lớp 8 của trường Trung học Văn học và Võ thuật Long Hổ Sơn tại địa phương. Vài ngày gần đây, ông phát hiện con trai đã bị thầy huấn luyện trong trường đánh đập gây thương tích khắp người. Được biết, không chỉ có con ông Ngô mà một số học sinh khác cũng không tránh khỏi trường hợp tương tự.

Vừa qua, thông tin về một số học sinh ở Giang Tây (Trung Quốc) bị "dạy dỗ" theo cách rất bạo lực ngay chính ngôi trường học khiến dư luận một phen dậy sóng.

Có thể thấy, thời điểm khi ông phát hiện vết thương trên người bé trai đã là 5 ngày sau khi bị thầy huấn luyện "dạy dỗ", thế nhưng những vết thương trên đùi, đầu gối cả 2 chân của cậu bé vẫn in hằn rõ ràng và sưng đỏ.

Sau khi phát hiện việc con mình bị đánh, ông Ngô lập tức đến trường học để làm rõ vụ việc. Ông kể lại: "Vào thời điểm đó, tôi đã không kìm được nước mắt khi nhìn thấy con trai mình đi khập khiễng một cách đau đớn".

Con trai của ông Ngô cho biết thầy huấn luyện họ Tào trong trường đã xuống tay đánh đập dã man. Em cho biết: "Thầy bảo chúng em nằm ra nền đất, sau đó dùng gậy đánh thật mạnh". Đồng thời, cậu bé cũng nói về nguyên nhân xảy ra vụ việc bị thầy đánh là vì em đánh nhau với các bạn học khác và bị phát hiện nên các giáo viên đã có hình thức "daỵ dỗ" các em ngay lúc đó.

Thế nhưng mọi việc không dừng lại ở đó, qua ngày sau khi vụ đánh nhau xảy ra, thầy huấn luyện họ Tào vẫn lấy sự việc đó làm cớ để tiếp tục đánh đập các em học sinh đã vi phạm kỷ luật vừa qua. Một cậu học sinh cũng bị thầy Tào đánh cho biết: "Thầy Tào nói rằng thầy ấy "ngứa mắt" chúng em nên lại đánh chúng em một trận".

Thời điểm ông Ngô phát hiện vết thương trên đùi con trai là 5 ngày sau khi bị thầy "dạy dỗ", thế nhưng những vết thương trên đầu gối của cậu bé vẫn sưng đỏ, da tróc ra

Để xác minh vụ việc, các phóng viên đã tìm đến trường học. Ban giám hiệu nhà trường nhận định, việc thầy huấn luyện đánh học sinh là có thật. Bên cạnh đó, nhà trường cũng khẳng định, khi nhận được trình báo từ phụ huynh, họ đang tích cực phối hợp với cảnh sát tiến hành điều tra vụ việc.

Người phụ trách quản lý giáo dục ở địa phương cũng cho biết thêm, đã mở cuộc điều tra về việc thầy huấn luyện họ Tào ra tay đánh đập học sinh và sẽ có phương pháp xử lý dựa trên kết luận điều tra của cơ quan chức năng.

Sau sự việc, ông Ngô bày tỏ, nhiều học sinh có tâm lý sợ hãi và không dám nói với gia đình khi bị đánh vì lý do: "Thầy huấn luyện đó nói rằng chỉ cần còn học trong trường này, nếu có ai dám mách phụ huynh thì sẽ có cách 'trị' người đó".