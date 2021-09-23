Hoang mang liệu hội chứng Covid-19 kéo dài có xảy ra ở trẻ em?

Thế giới 23/09/2021 21:32

Gần đây, nghiên cứu mới nhất cho thấy trẻ em có ít nguy cơ bị “Covid-19 kéo dài” hơn người lớn.

"Covid-19 kéo dài" là những tác động kéo dài của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của con người trong vài tuần hoặc vài tháng sau khi hồi phục. Đáng chú ý hơn là số người phát triển các triệu chứng "Covid-19 kéo dài" cũng tăng lên khi biến thể Delta.

Gần đây, nghiên cứu mới nhất cho thấy trẻ em có ít nguy cơ bị “Covid-19 kéo dài” hơn người lớn. Cụ thể, nghiên cứu cho thấy gần 5-10% bệnh nhân không nhập viện và gần 80% bệnh nhân Covid-19 nặng là đối tượng của các biến chứng sau Covid. Tuy nhiên, khi nói đến "Covid-19 kéo dài", các nghiên cứu gần đây cho thấy khả năng này hiếm xảy ra.

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Theo phát hiện mới nhất, được công bố khoa học của các nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu trẻ em Murdoch (MCRI) ở Melbourne (Úc), người ta thấy rằng hội chứng "Covid-19 kéo dài" ở trẻ em ít phổ biến hơn nhiều so với giả định trước đây.

Nghiên cứu đã xem xét và đánh giá 14 nghiên cứu quốc tế liên quan đến 19.426 trẻ em và thanh thiếu niên, những đối tượng đã báo cáo các triệu chứng "Covid-19 kéo dài" sau khi khỏi bệnh. Theo kết luận của nghiên cứu, người ta thấy hầu hết các nghiên cứu về chứng "Covid-19 kéo dài" ở trẻ em đều có "những hạn chế đáng kể" và hầu hết thường phóng đại và phóng đại các nguy cơ ở một mức độ nào đó.

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Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng chứng "Covid-19 kéo dài" trên thực tế có thể ảnh hưởng đến trẻ em. Những biểu hiện ở trẻ như: bị sốt, đau đầu, mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ, thiếu tập trung và đau bụng. Các triệu chứng nghiêm trọng bao gồm: Hội chứng viêm đa hệ (MIS), có thể gây viêm nặng ở nhiều bộ phận của cơ thể như tim, phổi, thận, não, da và các bộ phận khác.

Một nghiên cứu ngắn khác từ MCRI cho thấy hầu hết trẻ em và thanh thiếu niên bị nhiễm Covid-19 chỉ bị ảnh hưởng nhẹ bởi căn bệnh này, một số thậm chí không có triệu chứng.

Hiện tại, trẻ em vẫn chưa thuộc đối tượng được phép tiêm vaccine Covid-19, nhưng cha mẹ và người lớn nên tự tiêm phòng cho bản thân họ để bảo đảm an toàn cho con mình.

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Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra việc bệnh nhân mắc Covid-19 nhẹ khi đeo khẩu trang có thể làm giảm khoảng 50% số lượng các hạt chứa đầy virus SARS-CoV-2 phát tán trong không khí.

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Từ khóa:   dịch Covid-19 tiêm vaccine trẻ em

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