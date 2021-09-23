Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra việc bệnh nhân mắc Covid-19 nhẹ khi đeo khẩu trang có thể làm giảm khoảng 50% số lượng các hạt chứa đầy virus SARS-CoV-2 phát tán trong không khí.

Theo một báo cáo được công bố trên Tạp chí về Bệnh Truyền nhiễm Lâm sàng, các nhà nghiên cứu phát hiện ra những bệnh nhân bị nhiễm biến thể Alpha của virus SARS-CoV-2 đưa virus vào không khí nhiều hơn 43 đến 100 lần so với những người nhiễm chủng gốc. Alpha là chủng virus nổi trội lưu hành khi các chuyên gia thực hiện nghiên cứu này.

Một trong số nguyên nhân là do những bệnh nhân bị nhiễm biến chủng Alpha đã làm tăng lượng virus trong gạc mũi và nước bọt. Nhưng số lượng virus thở ra nhiều hơn 18 lần là do tải lượng virus cao hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra việc bệnh nhân mắc Covid-19 nhẹ khi đeo khẩu trang có thể làm giảm khoảng 50% số lượng các hạt chứa đầy virus phát tán trong không khí.

“Chúng tôi biết biến thể Delta đang lưu hành thậm chí còn dễ lây lan hơn biến thể Alpha”, đồng tác giả Don Milton của Đại học Y tế Công cộng Maryland cho biết. "Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra việc cần thiết của việc phải có sự thông gió tốt hơn và đeo khẩu trang kín, bên cạnh việc tiêm phòng, để giúp ngăn chặn sự lây lan của virus".

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