Phát hiện mới về khả năng phát tán COVID-19 trong không khí: Bệnh nhân bị nhiễm biến thể Alpha đưa virus vào không khí nhiều hơn đến 100 lần so với những người nhiễm chủng gốc

Thế giới 23/09/2021 16:20

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra việc bệnh nhân mắc Covid-19 nhẹ khi đeo khẩu trang có thể làm giảm khoảng 50% số lượng các hạt chứa đầy virus SARS-CoV-2 phát tán trong không khí.

Theo một báo cáo được công bố trên Tạp chí về Bệnh Truyền nhiễm Lâm sàng, các nhà nghiên cứu phát hiện ra những bệnh nhân bị nhiễm biến thể Alpha của virus SARS-CoV-2 đưa virus vào không khí nhiều hơn 43 đến 100 lần so với những người nhiễm chủng gốc. Alpha là chủng virus nổi trội lưu hành khi các chuyên gia thực hiện nghiên cứu này.

Một trong số nguyên nhân là do những bệnh nhân bị nhiễm biến chủng Alpha đã làm tăng lượng virus trong gạc mũi và nước bọt. Nhưng số lượng virus thở ra nhiều hơn 18 lần là do tải lượng virus cao hơn.

SARS-CoV-2 1
Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra việc bệnh nhân mắc Covid-19 nhẹ khi đeo khẩu trang có thể làm giảm khoảng 50% số lượng các hạt chứa đầy virus phát tán trong không khí.

“Chúng tôi biết biến thể Delta đang lưu hành thậm chí còn dễ lây lan hơn biến thể Alpha”, đồng tác giả Don Milton của Đại học Y tế Công cộng Maryland cho biết. "Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra việc cần thiết của việc phải có sự thông gió tốt hơn và đeo khẩu trang kín, bên cạnh việc tiêm phòng, để giúp ngăn chặn sự lây lan của virus".

Đi thang máy thế nào để tránh lây nhiễm COVID-19, dân văn phòng, người ở chung cư cần 'nằm lòng': 'Thời gian là yếu tố giảm thiểu nguy cơ lớn nhất'

Đi thang máy thế nào để tránh lây nhiễm COVID-19, dân văn phòng, người ở chung cư cần 'nằm lòng': 'Thời gian là yếu tố giảm thiểu nguy cơ lớn nhất'

Bạn có thể lây nhiễm COVID-19 trong thang máy từ các hạt virus thải ra bởi người đi thang trước, đọng lại trên bề mặt. Chúng ta có thể giảm thiểu nguy cơ này bằng cách khử khuẩn tay, tránh chạm vào mặt và dùng khuỷu tay hoặc khăn giấy để bấm các nút trong thang máy.

Xem thêm
Từ khóa:   SARS-CoV-2 COVID-19 khả năng phát tán COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích