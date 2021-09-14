Nhà nghiên cứu Elisabet Pujadas, đến từ Trường Y Icahn tại Mount Sinai, Thành phố New York, Mỹ, cho biết: "Bằng cách so sánh các dấu hiệu phân tử của các mô bị nhiễm và mô không bị nhiễm, chúng tôi có thể xác định 4 con đường chính dẫn đến COVID-19 nghiêm trọng".

Mới đây, một nghiên cứu được công bố trên Reuters cho thấy, các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện ra những con đường tấn công của COVID-19 sau khi khám nghiệm tử thi những bệnh nhân tử vong vì căn bệnh này.

Những con đường này bao gồm mạch máu, các protein truyền tín hiệu tế bào được gọi là cytokine, sự kích hoạt tế bào, cấu trúc và suy thoái tế bào, nhà nghiên cứu Pujadas và các đồng nghiệp giải thích trong một bài báo khoa học công bố ngày 8/9 trên Tạp chí Bệnh học Hoa Kỳ.

Cô Pujadas cho biết: "Các gen cụ thể trong những con đường này có thể giúp giải thích tại sao chúng ta ghi nhận chứng viêm quá mức và đông máu [ở bệnh nhân], do đó, gợi ý về mục tiêu của các liệu pháp tiềm năng mới nhắm trực tiếp vào cốt lõi của vấn đề".

Virus corona được biết là sử dụng một protein trên bề mặt tế bào gọi là ACE2 như một "thụ thể" hoặc cửa ngõ. Nhưng nghiên cứu cho thấy não của bệnh nhân có hàm lượng cao các protein cửa ngõ khác mà virus có thể sử dụng, được gọi là BSg và ANPEP.

Ảnh minh họa: Reuters

"Mặc dù điều này không chứng minh rằng nhiễm trùng đang xảy ra thông qua các thụ thể này, nhưng nó đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ và nghiên cứu các thụ thể này rộng hơn và không nghĩ rằng chỉ mỗi ACE2 bị ảnh hưởng", Pujadas nói.

Cũng trong tuần trước, các nhà khoa học Mỹ công bố một nghiên cứu khác tìm hiểu mối liên hệ giữa vaccine mRNA phòng COVID-19 và nguy cơ sảy thai.

Theo đó, tình trạng sảy thai không xảy ra thường xuyên hơn ở những phụ nữ mang thai được tiêm vaccine mRNA chống lại COVID-19.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 8 hệ thống y tế của Mỹ, bao gồm 105.446 phụ nữ mang thai từ 6 đến 19 tuần. Trong số đó, 7,8% đã tiêm ít nhất một liều vaccine Pfizer / BioNTech và 6% đã tiêm ít nhất một mũi vaccine Moderna.

Trong số 105.446 phụ nữ, 13.160 người bị sảy thai, nhưng nguy cơ trong vòng một tháng sau khi tiêm không khác gì so với những người không tiêm, theo báo cáo được công bố hôm 8/9 trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (JAMA).

Các nhà nghiên cứu thừa nhận rằng họ có thể chưa có đầy đủ dữ liệu. Ví dụ, họ không biết tiền sử mang thai trước đó của các phụ nữ trong nghiên cứu. Tuy nhiên, họ kết luận rằng phát hiện này sẽ giúp các bác sĩ tư vấn cho phụ nữ mang thai để đưa ra quyết định về vaccine COVID-19.