Trung Quốc bùng phát dịch Covid-19 từ ca mắc ủ bệnh 38 ngày, trải qua 9 lần xét nghiệm âm tính.

Hãng tin AP đưa tin, vào đầu năm 2020, Trung Quốc tuyên bố dịch Covid-19 đã được kiểm soát nhưng mới đây nó đã bùng phát do biến thể Delta với khả năng lây nhiễm cao hơn. Các nhà chức trách cho biết hầu hết các ca nhiễm đều bắt nguồn từ từ những du khách đến từ Nga, Myanmar và các nước khác.

Tính đến 16h chiều 12/9, TP.Phủ Điền (tỉnh Phúc Kiến) đã ghi nhận 64 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 32 trường hợp không có triệu chứng. Được biết, ca nhiễm được phát hiện đầu tiên tại địa phương này là vào ngày 10/9. Như vậy chỉ trong 3 ngày, hơn 60 ca nhiễm đã được báo cáo tại Phúc Kiến, trong đó có nhiều trường hợp là học sinh tiểu học.

Đợt dịch này lần đầu tiên được phát hiện khi các học sinh của một trường tiểu học trên địa bàn xét nghiệm Covid-19. Các chuyên gia nghi ngờ anh Lâm, một phụ huynh của học sinh theo học tại trường tiểu học này là nguồn gốc của dịch bệnh. Được biết, bệnh nhân này vừa trở về Phủ Điền từ Singapore.

Đáng chú ý, ca bệnh này là một trường hợp có thời gian ủ bệnh siêu dài, lên tới 38 ngày. Cụ thể, anh Lâm nhập cảnh tại sân bay Hạ Môn vào ngày 4/8 và trải qua 21 ngày cách ly tập trung. Trong khoảng thời gian này, anh Lâm đã thực hiện 9 lần xét nghiệm axit nucleic và 1 lần xét nghiệm kháng thể, nhưng tất cả kết quả đều âm tính.

Ảnh minh họa: AP

Sau đó, anh tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà thêm 7 ngày nữa. Mãi tới ngày 10/9, anh mới được chẩn đoán nhiễm Covid-19. Hiện thôn làng tại nơi F0 này sinh sống đã bị phong tỏa.

Vào ngày 11/9, thành phố Phủ Điền thông báo ngừng toàn bộ dịch vụ xe buýt liên thành phố và liên tỉnh cho đến khi có thông báo mới. Các hoạt động công cộng diễn ra trong nhà ở nơi công cộng như rạp chiếu phim, phòng tập thể dục, địa điểm du lịch và các cơ sở khác cũng bị yêu cầu đóng cửa.

Các nhà hàng và siêu thị được yêu cầu "kiểm soát chặt chẽ" về lượng khách hàng và đo thân nhiệt cho khách trước khi vào. Tại các trường học, học sinh và giáo viên được yêu cầu đeo khẩu trang trong lớp.

Bên cạnh đó, người dân được khuyến cáo không rời khỏi thành phố nếu không cần thiết và khi ra khỏi thành phố phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48h.

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