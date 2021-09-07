Kết quả đầy hứa hẹn trong việc sử dụng 2 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca làm phương pháp điều trị bệnh ung thư

Thế giới 07/09/2021 11:53

Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu vaccine Jenner và Viện Nghiên cứu Ung thư Ludwig của Đại hoc Oxford đã tiến hành một vài thay đổi trong quá trình cấy ghép kháng thể ngừa COVID-19 từ vacicne AstraZeneca để tạo ra công cụ điều trị ung thư mới.

Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu vaccine Jenner và Viện Nghiên cứu Ung thư Ludwig của Đại hoc Oxford đã tiến hành một vài thay đổi trong quá trình cấy ghép kháng thể ngừa COVID-19 để tạo ra công cụ điều trị ung thư mới.

Theo đó, các chuyên gia đã sử dụng vector từ vacicne AstraZeneca để vận chuyển mã di truyền thúc đẩy cơ thể nhắm mục tiêu vào hai loại protein hiện diện trên bề mặt của các tế bào ung thư. 

vacicne AstraZeneca 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, vaccine sẽ giúp cơ thể tạo ra các phản ứng mạnh mẽ bằng tế bào T, một loại bạch cầu thuộc dòng tế bào lympho đóng vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch đáp ứng của cơ thể. 

Các tế bào T này có thể tìm thấy các tế bào ung thư và sau đó được kích thích để tiêu diệt chúng, trợ giúp hệ miễn dịch của cơ thể trong cuộc chiến chống lại ung thư.

Cho đến nay, những thay đổi này đã cho thấy kết quả đầy hứa hẹn trong các cuộc thử nghiệm trên động vật, sử dụng phương pháp điều trị ung thư mới gồm hai liều vaccine AstraZeneca.

Các nhà nghiên cứu Anh tiết lộ thêm rằng loại vaccine được chỉnh sửa này đã sẵn sàng để thử nghiệm trên người trong năm nay, sau khi các nghiên cứu trên chuột cho thấy nó có khả năng làm giảm kích thước khối u và cải thiện tỉ lệ sống sót.

Theo Reuters, giai đoạn đầu của cuộc thử nghiệm sẽ tập trung vào 80 người mắc bệnh ung thư phổi tế bào không nhỏ.

“Loại vaccine mới này có tiềm năng cách mạng hóa trong việc điều trị ung thư” - Giám đốc Viện Jenner Adrian Hill nhận định.

“Trong khi các chuyên gia y tế thế giới gấp rút phát triển vaccine ngừa COVID-19, chúng tôi đã chứng kiến sự phát triển của các kỹ thuật hiệu quả để điều trị và đối phó những loại bệnh khác, bao gồm ung thư” - ông Hill nói.

Giám đốc Viện Jenner cho biết những phát hiện mới của họ bao gồm việc sử dụng hệ thống miễn dịch do vaccine tạo nên để chống lại khối u, một phương pháp điều trị đầy hứa hẹn cho nhiều bệnh ung thư sau này.

Người khỏi bệnh Covid-19 có nguy cơ bị tổn thương 'lục phủ ngũ tạng' thậm chí mất trí nhớ?

Người khỏi bệnh Covid-19 có nguy cơ bị tổn thương 'lục phủ ngũ tạng' thậm chí mất trí nhớ?

Những bệnh nhân mắc Covid-19 không nhập viện có nguy cơ bị tổn thương thận cấp tính tăng 23% trong vòng 6 tháng - một tình trạng cản trở việc loại bỏ chất thải và chất độc ra khỏi máu.

Xem thêm
Từ khóa:   vacicne AstraZeneca vắc xin COVID-19 vắc xin COVID-19 trị ung thư

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 3 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 4 giờ 19 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích