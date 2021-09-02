Người khỏi bệnh Covid-19 có nguy cơ bị tổn thương 'lục phủ ngũ tạng' thậm chí mất trí nhớ?

Thế giới 02/09/2021 11:55

Những bệnh nhân mắc Covid-19 không nhập viện có nguy cơ bị tổn thương thận cấp tính tăng 23% trong vòng 6 tháng - một tình trạng cản trở việc loại bỏ chất thải và chất độc ra khỏi máu.

Theo nghiên cứu được công bố trên tờ Blooomberg, tổn thương cơ quan lọc máu có thể xảy ra ở cả những người tự phục hồi tại nhà sau khi nhiễm virus corona và mức độ tổn thương sẽ tỷ lệ thuận với mức độ nhiễm nCoV.

Ngay cả những bệnh nhân không nhập viện, không có vấn đề về thận cũng có nguy cơ phát triển bệnh thận giai đoạn cuối cao hơn gấp hai lần so với những người chưa từng mắc Covid-19.

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Ảnh minh họa: Internet

Một báo cáo khác được đăng trên Tạp chí của Hiệp hội Thận học Mỹ hôm 1/9, nêu rõ một hệ quả nghiêm trọng khác của đại dịch hiến hơn 200 triệu người trên thế giới bị ảnh hưởng.

Dữ liệu cho thấy có thêm 7,8 người cần lọc máu hoặc ghép thận trên 10.000 bệnh nhân Covid-19 từ nhẹ đến trung bình.

Ziyad Al-Aly, giám đốc trung tâm dịch tễ học lâm sàng tại Hệ thống chăm sóc sức khỏe Cựu chiến binh St. Louis ở Missouri, Mỹ, cho biết: "Nếu mở rộng con số này ra toàn cầu, để ước tính những người có thể mắc bệnh thận giai đoạn cuối, thì đây không phải là một con số nhỏ".

Ông Al-Aly, chủ nhiệm cuộc nghiên cứu, và các đồng nghiệp đã thu thập dữ liệu trong quá trình chăm sóc định kỳ từ Cơ quan Y tế Cựu chiến binh từ tháng 4. Họ đã ghi lại được hàng loạt các tác động suy nhược sau khi chẩn đoán sức khỏe của người khỏi bệnh, từ đông máu, đột quỵ, tiểu đường, khó thở dẫn đến tổn thương tim, gan và thận, trầm cảm, lo lắng và mất trí nhớ.

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Covid-19 có ảnh hưởng đến các cơ quan khác trong cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu mới nhất của ông Al-Aly đã so sánh rủi ro của bệnh thận ở 89.216 cựu chiến binh khỏi Covid-19 so với hơn 1,7 triệu người không mắc bệnh.

Al-Aly, cũng là một bác sĩ thận cho biết: "Vấn đề lớn ở đây là bệnh thận khó phát hiện được các triệu chứng, không có cơn đau hoặc các biểu hiện nào khác".

Họ cũng phát hiện ra rằng những bệnh nhân mắc Covid-19 không nhập viện có nguy cơ bị tổn thương thận cấp tính tăng 23% trong vòng 6 tháng - một tình trạng cản trở việc loại bỏ chất thải và chất độc ra khỏi máu. Ông nói thêm: "Nếu điều này thực sự xảy ra ở quy mô rộng hơn, thì đây chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng ta thấy bệnh nhân vào bệnh viện, phải lọc máy, cấy ghép và gây tốn kém cho hệ thống chăm sóc sức khỏe".

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Từ khóa:   Covid-19 virus corona tổn thương thận do mắc Covid-19

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