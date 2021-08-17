Cảnh báo nguy hiểm: Mẹ cho con đi bơi vào mùa hè khiến bé bị 'vi khuẩn ăn não' xâm nhập, tử vong sau 1 tuần cứu chữa

Thế giới 17/08/2021 16:35

Bé trai 7 tuổi bị vi khuẩn "ăn não", tử vong sau 1 tuần cứu chữa, nguyên nhân xuất phát từ thói quen mà nhiều người vẫn làm vào mùa hè nhưng không hề biết đến độ nguy hiểm của nó.

Thời tiết nóng nực, nhiều phụ huynh vẫn thường cho con em bơi lội để gaiir trí và giải nhiệt. Tuy nhiên, hành động này đôi khi lại tiềm ẩn mối nguy hại rất lớn. 

Theo thông tin từ tờ NBC News của Mỹ, David Pruitt, một cậu bé 7 tuổi đến từ Tehama, California, đột nhiên cảm thấy không khỏe sau khi bơi trong một hồ nước ở Bắc California vào cuối tháng 7 vừa qua. Gia đình đã ngay lập tức đưa cậu bé đến phòng cấp cứu của bệnh viện để điều trị, và sau đó chuyển đến Trung tâm Y tế Davis của Đại học California.

Khi đó, cậu bé bị sưng não nghiêm trọng và phải nhờ đến hệ thống hỗ trợ sự sống để tiếp tục duy trì. Sau một tuần nỗ lực điều trị, cậu bé vẫn không may đã qua đời vào ngày 7/8. Gia đình cũng đã gây quỹ cho tang lễ của cậu. Trong báo cáo khám nghiệm tử thi của cậu bé, người ta đã tìm thấy loài "Naegleria fowleri", thường được gọi là amip ăn não.

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Loại vi khuẩn này xuất hiện nhiều ở nước ngọt ấm như hồ, sông, ao - Ảnh: Internet

Dì của cậu bé tin rằng cậu có thể bị nhiễm bệnh khi bơi trong hồ và sau đó chết vì bệnh viêm màng não do amip nguyên phát này gây ra.

Sở Y tế Tehama cho biết chỉ có 10 trường hợp nhiễm amip ăn não ở California kể từ năm 1971, đây là một trường hợp rất hiếm và vị trí thực sự lây nhiễm của cậu bé vẫn chưa được xác định.

Amip ăn não có tên khoa học là "Naegleria fowleri", là sinh vật đơn bào thường xâm nhập vào cơ thể người từ niêm mạc mũi, sau đó xâm nhập vào não theo dây thần kinh khứu giác. Loại amip này lấy mô não người làm chất dinh dưỡng và phá hủy não.

Vi khuẩn ăn não hầu hết được tìm thấy ở nước ngọt ấm như hồ, sông, ao, đặc biệt là vào những tháng mùa hè nóng nực như tháng 7, 8, 9. Khả năng lây nhiễm nó cao hơn khi nhiệt độ nước tăng dưới ánh sáng mặt trời.

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Cậu bé tử vong sau 1 tuần nhập viện - Ảnh: NBC News 

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ TOPick của Hồng Kông, bác sĩ chuyên khoa gan và dạ dày Wu Hao cho biết amip ăn não là loại amip chỉ có thể tìm thấy ở nước ngọt ấm, chẳng hạn như nước hồ, nước suối và nước sông, thậm chí là cả nước hồ bơi nếu nó không sạch, không được khử trùng bằng clo. Amip ăn não phải được hít qua mũi mới có cơ hội nhiễm trùng và đi tới thượng não, trường hợp nặng não sẽ chứa mủ, thủng, đau đầu, lú lẫn, chuột rút, hôn mê.

Bác sĩ Wu cảnh báo nhiễm amip ăn não có thể gây tử vong. Thường mất 2-3 tuần kể từ khi bắt đầu có triệu chứng đến khi tử vong sau khi nhiễm trùng. Do đó, ông khuyến cáo mọi người không nên bơi trong nước không sạch và tránh bị ngạt thở khi bơi.

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