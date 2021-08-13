Bé trai 8 tuổi đối mặt với án tử hình, người nhà khóc nghẹn: 'Cháu còn chưa biết mình mắc tội gì lại bị giam giữ suốt một tuần'

Thế giới 13/08/2021 08:43

Bé trai 8 tuổi bị đám đông người lớn buộc tội báng bổ sau khi tiểu tiện bên trong thư viện. Sốc hơn khi với 'tội danh' này bé trai có thể đối mặt án tử hình.

Bé trai 8 tuổi đối mặt với án tử hình? Vâng bạn không đọc nhầm đâu, điều đó là sự thật. Theo The Guardian ngày 9/8, bé trai 8 tuổi đang được cảnh sát tạm giam giữ để đảm bảo an toàn sau khi trở thành người trẻ tuổi nhất bị buộc tội báng bổ tại Pakistan. 

Được biết, gia đình của bé trai và nhiều người dân cộng đồng người Hindu ở Rahim Yar, Punjab, đã phải chạy trốn sau khi đám đông người Hồi giáo tấn công một ngôi đền Hindu sau khi bé trai được tại ngoại hồi tuần trước.

Bé trai bị cáo buộc tiểu tiện vào một tấm thảm trong thư viện của madrassa - một trường học tôn giáo đối với người theo đạo Hồi. Những người chứng kiến ở đó cáo buộc cậu bé phạm tội báng bổ. Tại Paksitan, người có hành vi báng bổ có thể bị kết án tử hình.

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Nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện xung quanh 'án tử' - Ảnh: The Guardian

Một thành viên trong gia đình cậu bé chia sẻ từ nơi ẩn náu: "Cháu thậm chí không biết gì về tội báng bổ, chưa biết mình mắc tội gì và tại sao lại bị giam giữ suốt một tuần".

Cáo buộc báng bổ đối với với một đứa trẻ khiến các nhà hoạt động và chuyên gia pháp lý không khỏi sốc vì điều này chưa từng xảy ra. Được biết, chưa có vụ hành quyết nào vì tội báng bổ được thực hiện tại Pakistan. Ramesh Kumar, một nhà lập pháp và là người đứng đầu Hội đồng Ấn Độ giáo Pakistan, cho biết: "Vụ tấn công vào ngôi đền và những cáo buộc báng bổ đối với cậu bé 8 tuổi đã thực sự khiến tôi bị sốc".

Nhà hoạt động nhân quyền Kapil Dev lên tiếng: "Tôi đề nghị lập tức hủy bỏ các cáo buộc chống lại cậu bé, đồng thời kêu gọi chính quyền bảo vệ người thân của bé trai và những người đang phải chạy trốn".

Vụ việc hiện vẫn đang nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều từ người dân địa phương.

 

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