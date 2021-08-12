Tin vui về thuốc đặc trị COVID-19: Hứa hẹn mang tính đột phá, bệnh nhân âm tính sau 72 giờ

Thế giới 12/08/2021 09:22

Các chuyên gia nghiên cứu cho biết thuốc trị COVID-19 này sẽ ngăn ngừa virus lây lan trong cơ thể bệnh nhân, đồng thời vô hiệu hóa lượng virus hiện có.

Theo Indian Express, một công ty tại đất nước này hiện đang thử nghiệm một loại thuốc điều trị COVID-19 hứa hẹn mang tính đột phá. Giai đoạn một thử nghiệm trên người dự kiến sẽ kết thúc trong tháng này.

Công ty iSera Biological có trụ sở ở thành phố Kolhapur, bang Maharashtra, Ấn Độ, đang thử nghiệm loại thuốc điều trị. Nếu thành công, đây sẽ là thuốc trị COVID-19 đầu tiên ở Ấn Độ, dành cho các bệnh nhân bộc lộ triệu chứng nhẹ và trung bình. Giáo sư N K Ganguly, cựu tổng giám đốc của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ cho biết: "Loại thuốc này rất hứa hẹn với Ấn Độ, bởi nó có nguồn cung tốt và chi phí hợp lý hơn so với các sản phẩm ở nước ngoài".

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Ảnh minh họa: Internet

Trong các thử nghiệm ban đầu, loại thuốc này giúp người nhiễm SARS-CoV-2 có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính sau 72-90 giờ, đại diện công ty cho biết. Thuốc điều trị đang được thử nghiệm giai đoạn 1 trên người và dự kiến thử nghiệm sẽ kết thúc trong tháng này.

iSera Biological là công ty 4 năm tuổi, chuyên sản xuất sản phẩm kháng huyết thanh trị rắn cắn, bệnh dại và bệnh bạch hầu. Công ty nói loại thuốc điều trị COVID-19 sẽ ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 lây lan trong cơ thể bệnh nhân và vô hiệu hóa lượng virus hiện có. Hiện công ty đang lên kế hoạch thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và 3 trong tháng 9 và tháng 10. Nếu thuận lợi, họ sẽ tung sản phẩm ra thị trường vào cuối năm nay.

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