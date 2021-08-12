Các chuyên gia nghiên cứu cho biết thuốc trị COVID-19 này sẽ ngăn ngừa virus lây lan trong cơ thể bệnh nhân, đồng thời vô hiệu hóa lượng virus hiện có.
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Theo Indian Express, một công ty tại đất nước này hiện đang thử nghiệm một loại thuốc điều trị COVID-19 hứa hẹn mang tính đột phá. Giai đoạn một thử nghiệm trên người dự kiến sẽ kết thúc trong tháng này.
Công ty iSera Biological có trụ sở ở thành phố Kolhapur, bang Maharashtra, Ấn Độ, đang thử nghiệm loại thuốc điều trị. Nếu thành công, đây sẽ là thuốc trị COVID-19 đầu tiên ở Ấn Độ, dành cho các bệnh nhân bộc lộ triệu chứng nhẹ và trung bình. Giáo sư N K Ganguly, cựu tổng giám đốc của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ cho biết: "Loại thuốc này rất hứa hẹn với Ấn Độ, bởi nó có nguồn cung tốt và chi phí hợp lý hơn so với các sản phẩm ở nước ngoài".
Trong các thử nghiệm ban đầu, loại thuốc này giúp người nhiễm SARS-CoV-2 có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính sau 72-90 giờ, đại diện công ty cho biết. Thuốc điều trị đang được thử nghiệm giai đoạn 1 trên người và dự kiến thử nghiệm sẽ kết thúc trong tháng này.
iSera Biological là công ty 4 năm tuổi, chuyên sản xuất sản phẩm kháng huyết thanh trị rắn cắn, bệnh dại và bệnh bạch hầu. Công ty nói loại thuốc điều trị COVID-19 sẽ ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 lây lan trong cơ thể bệnh nhân và vô hiệu hóa lượng virus hiện có. Hiện công ty đang lên kế hoạch thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và 3 trong tháng 9 và tháng 10. Nếu thuận lợi, họ sẽ tung sản phẩm ra thị trường vào cuối năm nay.