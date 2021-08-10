Ác mộng do cơn đại dịch này mang lại khiến người dân đất nước này rơi vào thảm kịch, nhiều gia đình mất người thân, nước mắt tang thương bao trùm cả một vùng đất.

Vào tháng 5 vừa qua, cả thế giới chấn động với những con số người mắc, người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ tăng lên mỗi giờ, mỗi phút. Đỉnh điểm có những ngày số người mắc mới ở đất nước này vượt quá con số 400.000 người.

Theo thông tin từ tờ Thời báo Ấn Độ, 1 nữ kỹ sư phần mềm 28 tuổi sống tại thành phố Bengaluru (tên khác là Bangalore) của bang Karnataka, tên là Shalili đã kết hôn với chồng là anh Vikram, 31 tuổi, nhân viên của 1 ngân hàng tư nhân nổi tiếng của nước này từ tháng 6/2018. Được biết, đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của chị Shalili, nhưng với anh Vikram thì đã là lần thứ hai. Đám cưới đã diễn ra trong sự chúc phúc của đông đảo bạn bè và người thân.

Bên cạnh đó, dịch Covid-19 và những khoảng thời gian giãn cách còn là lúc họ chứng kiến những bi kịch khác không liên quan đến dịch bệnh mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được nỗi đau.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đám cưới, cặp đôi đã sinh sống tại Jayanagar, thành phố Bangalore. Song không giống như những cô dâu khác, Shalili lại chẳng hề được hưởng những hạnh phúc ngọt ngào trong hôn nhân với chồng.

Anh Vikram đã viện đủ mọi cớ để không cho vợ động vào người. Ban đầu, anh nói mình vẫn chưa hết tổn thương sau cuộc hôn nhân đầu, vì vợ cũ đã lừa dối anh, và yêu cầu chị Shalili cho anh thêm thời gian. Sau đó, Vikram lại lấy lý do vì gia đình mình chưa nhận đủ tiền của hồi môn, nên cũng không cho vợ gần gũi.

Thế nhưng, trong thời gian Ấn Độ thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch Covid-19, anh Vikram cũng làm việc ở nhà, và điều này tạo cơ hội cho chị Shalili phát hiện ra những điểm bất thường ở người chồng của mình.

Cụ thể, trong thời gian Ấn Độ giãn cách vì dịch Covid-19, Shalili đã phát hiện ra chồng mình cứ dính lấy chiếc điện thoại thông minh nên đã đâm nghi ngờ. Lợi dụng chồng sơ hở, cô đã kiểm tra điện thoại của Vikram và phát hiện ra anh ta đã đăng ký vài ứng dụng hẹn hò trên đó, nhưng đều là dành cho những người đồng tính.

Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra lý do không cho vợ "động vào người" của Vikram là do anh ta là người đồng tính. Sự thật này khiến cho Shalili gần như không thể tin nổi. Phẫn uất và đau đớn vì đã phí hoài những năm tháng tuổi xuân bên cạnh 1 kẻ lừa đảo, cô gái đã buộc tội lừa đảo, tội ngoại tình cho Vikram, lập tức đệ đơn lên tòa án xin được ly hôn với người chồng trên danh nghĩa này.

Trong khi đó, Vikram thừa nhận bản thân có lên các ứng dụng hẹn hò để tìm "đối tác" thật, nhưng do giãn cách xã hội nên chưa có cơ hội gặp gỡ bất cứ ai ngoài đời thực và do đó không thể gọi là anh ta "ngoại tình" được. Song dù nói gì thì nói, hành động của Vikram quá ích kỷ, hèn nhát và do đó, Shalili vẫn quyết định ly hôn.

Vào tháng 7 năm nay, cuối cùng đơn xin ly hôn của Shalili cũng được tòa án chấp nhận, sau khi Ấn Độ vừa mới vượt qua khoảng thời gian tồi tệ nhất của dịch Covid-19 hồi tháng 5 năm nay, khiến cho việc giải quyết mọi thủ tục ly hôn đều bị hoãn lại.