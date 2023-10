Ác mộng do cơn đại dịch này mang lại khiến người dân đất nước này rơi vào thảm kịch, nhiều gia đình mất người thân, nước mắt tang thương bao trùm cả một vùng đất.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đám cưới, cặp đôi đã sinh sống tại Jayanagar, thành phố Bangalore. Song không giống như những cô dâu khác, Shalili lại chẳng hề được hưởng những hạnh phúc ngọt ngào trong hôn nhân với chồng.

Anh Vikram đã viện đủ mọi cớ để không cho vợ động vào người. Ban đầu, anh nói mình vẫn chưa hết tổn thương sau cuộc hôn nhân đầu, vì vợ cũ đã lừa dối anh, và yêu cầu chị Shalili cho anh thêm thời gian. Sau đó, Vikram lại lấy lý do vì gia đình mình chưa nhận đủ tiền của hồi môn, nên cũng không cho vợ gần gũi.

Thế nhưng, trong thời gian Ấn Độ thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch Covid-19, anh Vikram cũng làm việc ở nhà, và điều này tạo cơ hội cho chị Shalili phát hiện ra những điểm bất thường ở người chồng của mình.

Cụ thể, trong thời gian Ấn Độ giãn cách vì dịch Covid-19, Shalili đã phát hiện ra chồng mình cứ dính lấy chiếc điện thoại thông minh nên đã đâm nghi ngờ. Lợi dụng chồng sơ hở, cô đã kiểm tra điện thoại của Vikram và phát hiện ra anh ta đã đăng ký vài ứng dụng hẹn hò trên đó, nhưng đều là dành cho những người đồng tính.

Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra lý do không cho vợ "động vào người" của Vikram là do anh ta là người đồng tính. Sự thật này khiến cho Shalili gần như không thể tin nổi. Phẫn uất và đau đớn vì đã phí hoài những năm tháng tuổi xuân bên cạnh 1 kẻ lừa đảo, cô gái đã buộc tội lừa đảo, tội ngoại tình cho Vikram, lập tức đệ đơn lên tòa án xin được ly hôn với người chồng trên danh nghĩa này.

Trong khi đó, Vikram thừa nhận bản thân có lên các ứng dụng hẹn hò để tìm "đối tác" thật, nhưng do giãn cách xã hội nên chưa có cơ hội gặp gỡ bất cứ ai ngoài đời thực và do đó không thể gọi là anh ta "ngoại tình" được. Song dù nói gì thì nói, hành động của Vikram quá ích kỷ, hèn nhát và do đó, Shalili vẫn quyết định ly hôn.

Vào tháng 7 năm nay, cuối cùng đơn xin ly hôn của Shalili cũng được tòa án chấp nhận, sau khi Ấn Độ vừa mới vượt qua khoảng thời gian tồi tệ nhất của dịch Covid-19 hồi tháng 5 năm nay, khiến cho việc giải quyết mọi thủ tục ly hôn đều bị hoãn lại.