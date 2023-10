Theo Gene News, các kháng thể nano, hay còn gọi là kháng thể đơn miền, nhỏ hơn và đơn giản hơn các kháng thể thông thường nhưng có tiềm năng rất lớn. Các kháng thể nano trong nghiên cứu này được cho là có thể liên kết và vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2 tốt hơn tới 1.000 lần so với các kháng thể nano đã được phát triển trước đó tới 1.000 lần, và đặc biệt là có hiệu quả cao đối với các "đột biết thoát miễn dịch" như K417N/T, E484K, N501Y và L452R được tìm thấy trong các dòng Alpha, Beta, Gamma, Epsilon, Iota và Delta/Kappa.

Một bài viết trên The EMBO Journal vừa công bố kết quả nghiên cứu "Trung hòa SARS-CoV-2 bằng các kháng thể nano có khả năng chịu đột biến, siêu ổn định và mạnh mẽ". Theo đó, nhóm nghiên cứu từ viện Max Planck về Hóa lý sinh học (MPI) và Trung tâm Y tế Đại học (UMG) ở Göttingen (Đức) đã mô tả cách thức 45 thể nano đặc biệt mà họ phân lập được từ hệ miễn dịch của các con lạc đà cừu Nam Mỹ (lạc đà alpaca) chống lại virus gây bệnh COVID-19 .

Giáo sư Matthias Dobbelstein, Giám dốc Viện Ung thư phân tử của UMG, các kháng thể nano này có thể chịu được nhiệt độ lên tới 95 độ C mà không bị mất chức năng hay kết tụ, do do sẽ rất dễ đưa vào sản xuất, tạo nên một phương thuốc điều trị dễ sản xuất, dễ xử lý và bảo quản.

Cách để cơ thể con người tiếp nhận các vật thể nano này sẽ khá đơn giản: Có thể hít vào và trung hòa virus trực tiếp cho đường hô hấp hay được đưa vào cơ thể bằng nhiều con đường khác, bởi vì chúng rất nhỏ nên dễ xâm nhập vào các mô và trung hòa virus.