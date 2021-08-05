Dắt díu nhau đi cắt tóc vẫn tranh thủ núp sau tủ 'làm chuyện người lớn', còn chưa kịp 'hú hí' đã gặp sự cố khiến đôi trẻ chỉ muốn 'đào lỗ chôn thân'

Thế giới 05/08/2021 06:00

Đưa nhau đi làm tóc, nhưng thấy tiệm vắng vẻ, cặp uyên ương không thể kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân nên đã dắt díu nhau ra phía sau tủ đựng đồ trong tiệm để làm chuyện ấy. Nào ngờ sự cố bất ngờ xảy ra khiến cả hai muốn độn thổ.

Nhiều người đã không còn lạ gì với thú làm chuyện ấy ở những nơi lạ lùng của giới trẻ. Ngày nay, càng độc, càng lạ thì lại càng kích thích tò mò. 

Mới đây, CĐM không khỏi hú hồn trước màn "đưa nhau lên đỉnh" ngay sau mép tủ của tiệm cắt tóc của cặp đôi chim ri đang say tình. Thậm chí, tình huống trớ trêu này còn được lên hẳn trang tin 163 của xứ Trung khiến netizen chào thua. 

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Khi bạn muốn đi nhà nghỉ nhưng số phận đưa đẩy vào tiệm làm tóc - Ảnh: 163

Theo đó, nhân lúc chờ đợi đến lượt cắt tóc, thấy tiệm vắng vẻ, cặp đôi đã không thể kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân nên liền "liếc mắt đưa tình", dắt díu nhau ra phía sau tủ đựng đồ trong tiệm để hú hí. Chàng trai mạnh mẽ nhấc bổng cô bạn gái lên, dự định làm một màn múa may quay cuồng đẹp như trong phim điện ảnh. Thế nhưng, đời không như mơ, đang giữa hiệp thì anh chàng tự nhiên mất trọng tâm nên đã đè bạn gái tựa vào chiếc tủ ngay bên cạnh. Càng xui cho anh chàng là chiếc tủ vì không chịu nổi sức đẩy của hai người lớn nên đổ sập xuống khiến cho tất cả đồ nghề làm tóc và những dụng cụ của tiệm đều đồng loạt đổ ào xuống đất bể tan tành. 

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Tủ sập, đôi trẻ lồ lộ ra trước mắt bàn dân thiên hạ - Ảnh: 163

Lúc này, các nhân viên trong tiệm vội ba chân bốn cẳng lại đỡ chiếc tủ dậy với hy vọng vớt vát được phần nào đồ nghề, nhưng tất cả đã đổ sông đổ bể. Nhìn đống lộn xộn dưới đất và đôi tình nhân ngã nháo nhào đè lên nhau trong tư thế không thể ngán ngẩm hơn, mọi người chỉ biết chết trân tại chỗ, ngao ngán nhìn nhau mà không ai lên tiếng. 

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Nhân viên chỉ biết cười trừ - Ảnh: 163

Chính vì một phút bốc đồng mà cả hai đã phải đền tiền đến xanh mặt. Nhưng xấu hổ nhất chính là hành động "say men tình" này đã được camera quay lại và được nhiều người "chiêm ngưỡng". Thế là nghiễm nhiên họ tự biến mình thành tâm điểm bàn tán và trở thành trò cười cho thiên hạ. 

Ngay khi clip này lan truyền trên MXH, nhiều cư dân mạng đã không thể nhịn cười khi chứng kiến cặp đôi mặt thộn ra và ngơ ngác nhìn nhân viên với một nụ cười trừ. Có người còn bức xúc cho rằng những cặp đang yêu nhau thì nên về chỗ riêng tư rồi tha hồ mà thể hiện tình cảm. Đến đi cắt tóc mà cũng có thể tranh thủ được thì không hiểu đôi tình nhân này thiếu thốn đến cỡ nào. 

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