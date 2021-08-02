Xuất hiện những biến chủng COVID-19 kết hợp với nhau, một người có thể nhiễm bệnh nhiều lần trong suốt cuộc đời, khả năng tử vong gấp 30 lần

Thế giới 02/08/2021 09:42

Các chuyên gia y tế lo ngại về về sự xuất hiện của những biến thể COVID-19 mới nguy hiểm hơn. Thậm chí, chúng có thể kết hợp với nhau, tăng mức độ cảnh báo gấp 30 lần.

COVID-19 vẫn đang phát triển và nếu hai biến thể đáng lo ngại kết hợp với nhau, nó có thể trở nên chết chóc hơn đáng kể.

Một bài viết trên tờ The Sun cho biết, tỷ lệ tử vong của COVID-19 là khoảng 1-3%, có nghĩa là cứ 100 người mắc bệnh thì có 1-3 người tử vong khi không có vaccine.

Nhưng có một "khả năng thực tế" rằng tỷ lệ này sẽ tăng lên - thậm chí có thể tăng lên tới mức tương tự như SARS và MERS, các chuyên gia của SAGE mới đây cho biết.

SARS và MERS là hai virus corona khác ở người hiện đã không còn lưu hành, xuất hiện lần đầu vào năm 2000 và 2012. Tỷ lệ tử vong ở SARS và MERS lần lượt là khoảng 10% và 30%. Nếu tỷ lệ tử vong của COVID-19 tăng lên tương tự như của MERS, thì nó đã tăng gấp 30 lần.

Theo bài báo khoa học của nhóm SAGE, để COVID-19 trở nên chết chóc như SARS hoặc MERS, nó sẽ cần phải thích nghi hơn với loài người.

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Ảnh minh họa: Internet

Điều này có thể xảy ra nếu hai biên thể đáng lo ngại (chẳng hạn như Delta, Beta hoặc Alpha) kết hợp để tạo thành một biến thể chết chóc hơn. Sự kiện này được gọi là "tái tổ hợp" và xảy ra một cách tự nhiên. Nó từng xảy ra ở COVID-19 cũng như ở bệnh cúm. Khả năng COVID-19 trở nên chết chóc hơn được các chuyên gia mô tả là "có khả năng xảy ra" do virus vẫn đang lây lan ở mức độ cao.

Nhận xét về bài báo khoa học, Tiến sĩ Simon Clarke, phó giáo sư về vi sinh vật học tế bào, Đại học Reading (Anh), nói với The Sun: "Tôi đồng ý với kết luận của họ về điều này. Cần lưu ý rằng một virus có thể gây ra tổn hại lớn hơn cho sức khỏe con người chỉ bằng cách dễ lây lan hơn. Mặc dù rất hiếm khi hai loại virus kết hợp với nhau, nhưng nó vẫn xảy ra, điều này được gọi là‘ sự kiện tái tổ hợp’ và hoàn toàn có thể xảy ra. Ví dụ, sự kiện này được ghi nhận rất nhiều ở bệnh cúm. Sự kiện này có thể dẫn tới nhiều điều khác, nhưng không có lý do gì khiến nó không thể tạo ra một biến thể chết chóc hơn".

SAGE nhấn mạnh một sự kiện như vậy sẽ có "tác động lớn". Tuy nhiên, SAGE đề cập đến tỷ lệ tử vong tự nhiên của COVID-19 mà không xét đến tác động của vaccine.

 

Vaccine COVID-19 đã ngăn chặn hàng trăm nghìn ca tử vong cho đến nay ở Anh. Nhưng chúng không hiệu quả 100% và một số người vẫn sẽ không may mắc phải COVID-19 nghiêm trọng.

Khả năng miễn dịch của vaccine cũng sẽ suy yếu theo thời gian và có thể trở nên kém hiệu quả hơn do virus thay đổi theo thời gian và trở nên khó nhận biết đối với hệ thống miễn dịch.

Bài báo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các chiến dịch tiêm nhắc lại và sẵn sàng sửa đổi vaccine càng nhanh càng tốt.

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Internet

Nói sâu hơn về cách virus có thể phát triển theo thời gian, các nhà khoa học của SAGE cho biết có khả năng thực tế là một biến thể né tránh vaccine có thể xuất hiện hoặc các loại thuốc được dùng để điều trị những người bệnh nặng nhất có thể trở nên mất tác dụng.

Điều "không thể tránh khỏi" là COVID-19 sẽ tiếp tục biến đổi, từng chút một, và do đó mọi người có thể bị nhiễm virus nhiều lần trong suốt cuộc đời của họ, theo các nhà khoa học của SAGE.

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Từ khóa:   COVID-19 biến chủng COVID-19 Chủng virus mới

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